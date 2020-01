Der Rumelner TV setzt zum Durchmarsch an

Als André Engel vor der Saison die Ligeneinteilung sah, hatte er ein gutes Gefühl. „Mit uns sind sechs Aufsteiger in dieser Gruppe der Landesliga“, sagt der Trainer der Volleyballerinnen beim Rumelner TV. „Da war mir klar, dass die Saison ganz gut für uns laufen könnte.“ Nun zum Jahreswechsel und mit noch einem ausstehenden Spiel in der Hinrunde ist klar: „Ganz gut“ ist ganz schön untertrieben. Die Duisburgerinnen haben in sieben Spielen sieben Mal gewonnen und haben nur zwei Punkte abgegeben, weil es in den fünften Satz ging. Im Sommer war das Ziel, beste Duisburger Mannschaft zu werden. Das kann gelingen – mit dem Aufstieg als Erdbeere oben auf der Sahne.

Borken ist ärgster Verfolger

Durch ist die Sache freilich nicht. „Borken ist echt stark“, sagt Engel über den ärgsten Verfolger. Doch auch bei eben jenem RC Borken-Hoxfeld III hat der RTV gewonnen – wenn auch erst im fünften Satz. Aktuell steht Rumeln drei Punkte vor dem Konkurrenten. Würde der RTV alles gewinnen und „nur“ im Rückspiel gegen Borken verlieren, blieben die Duisburgerinnen vorne, weil bei Punktgleichheit die höhere Zahl der Siege entscheidet.

Dass der Durchmarsch in die Verbandsliga winkt, ist mit Blick auf die letzten eineinhalb Jahre dennoch überraschend. „Im Frauen-Volleyball kommt es immer darauf an, welche Spielerinnen zur Verfügung stehen. Das kann sich auch schon mal schnell ändern“, sagt Engel. „Aber mit diesem Team können wir auch eine Liga höher mithalten – erst recht, wenn wir noch die eine oder andere Verstärkung bekommen würden.“

Hinrundenabschluss am 12. Januar

Klar ist aber auch: Die Aufstiegsfeierlichkeiten sind alles andere als schon geplant. „Das ist eine starke Liga und in vielen Spielen war es auch eine enge Angelegenheit“, betont der Coach. Mit einem Sieg am 12. Januar zum Hinrundenabschluss beim Tabellendritten in Geldern, verengt sich das Feld der Aufstiegskandidaten aber schon realistischerweise auf Rumeln und Borken.

Dabei schätzt Engel auch die gute Arbeit der Freien Schwimmer Duisburg, die wie der RTV gerade erst aufgestiegen sind, aktuell aber auf Platz vier stehen.

Für den 26-jährigen Trainer sind die Wochenenden derzeit mit Volleyball komplett ausgelastet. Denn seit einiger Zeit spielt er auch wieder selbst – für die SG Duisburg, das gemeinsame Team von RTV und Freien Schwimmern. „Ich bin angesprochen worden, war beim Training und es hat einfach wieder Riesenspaß gemacht“, sagt Engel, der schon zu Zweitliga-Zeiten das RTV-Trikot getragen hat. Für ihn könnte also ein Doppelaufstieg herausspringen, weil die SG in der Herren-Verbandsliga ebenfalls ganz vorne steht. „Das wäre großartig“, sagt der Mann, der schon als Kind Mitglied beim RTV war, ab und an aber auch in andere Vereine „hinein geschnuppert“ hat. „Ich habe schon früh Jugendmannschaften trainiert“, sagt er. Das richtige Händchen als Coach scheint er ganz offenbar zu haben.