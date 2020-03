Als Rainer Bischoff vor vier Jahren sein Amt als Vorsitzender des Stadtsportbundes antrat, ging er gleich in die Offensive. Er wünsche sich, dass Duisburg nach langer Durststrecke wieder einen Olympiasieger bekomme. Nun ist Bischoff vor drei Wochen zurückgetreten, sein Wunsch bleibt bei der SSB auf der Agenda.

Der Stadtsportbund stellte nun sein Leistungssport-Programm vor, und Vorstandsmitglied Karl-Heinz Dinter sagte: „Unser Ziel ist es, möglichst bald eine olympische Medaille in die Stadt zu holen.“

Der Stadtsportbund hat bei der Duisburger Wirtschaft Klinken geputzt und 236.000 Euro eingesammelt. Die Sparkasse , die Volksbank, Duisport, die Gebag, das Logistik-Unternehmen Köppen, die Mercedes-Benz-Niederlassung und die Wirtschaftsbetriebe beteiligen sich an dem Projekt, das zunächst bis 2024 angelegt ist. Der Stadtsportbund will den Duisburger Leistungssport allerdings langfristig auf diese Weise fördern.

In den Genuss der Förderung kommen Vereine und Sportarten, die in den Augen des SSB das Potenzial haben, aussichtsreiche Olympioniken hervorzubringen.

CR-Frauen müssen aufsteigen

Dazu zählen die Wasserballer des ASCD und des DSV 98, die Frauen-Hockey-Abteilung des Club Raffelberg, die Kanuten des WSV Niederrhein und von Bertasee Duisburg, die Judokas des PSV Duisburg und die Handballer der Wölfe Nordrhein, die in der kommenden Saison wieder als OSC Rheinhausen um Punkte spielen werden.

Zum Nulltarif gibt es die Zuwendungen aber nicht, die Vereine müssen mit guten Ergebnissen zurückzahlen. So muss der Club Raffelberg die Vorgabe erfüllen, bis 2024 in die Feldhockey-Bundesliga der Frauen aufgestiegen zu sein. CR-Trainerin Susi Wollschläger nimmt dies als Ansporn. „Etwas Größeres als Olympia gibt es nicht“, sagt die frühere Torhüterin, die bei den Spielen in Barcelona 1992 die Silbermedaille gewann. Ihre Tochter Pia ist kürzlich erst zu Rot-Weiß Köln gewechselt, um sich diesen Traum zu erfüllen. „Ich glaube, dass Pia in Duisburg hätte bleiben können, wenn wir dieses Projekt schon zwei Jahre früher auf den Weg hätten bringen können.“

Parakanutin Katharina Bauernschmidt vom WSV Niederrhein kann die erste geförderte Sportlerin sein, die das Vertrauen hochverzinst zurückzahlen kann. Duisburgs aktuelle Sportlerin des Jahres ist im Sommer bei den Paralympics in Tokio dabei. Sie stellt klar, dass es für sie keine Option ist, Duisburg den Rücken zu kehren: „Hier leben meine Familie und meine Freunde. Die Bedingungen sind optimal. Es gäbe für mich keinen Grund, nach Potsdam zu wechseln.“

Ihr Verein wird die Fördergelder unter anderem dazu nutzen, um die Klubanlage barrierefrei und behindertengerecht zu modernisieren.