Der VfB Homberg will zwei bis drei Neuzugänge holen

So wenig Zeit hatten Stefan Janßen und seine Kicker vom VfB Homberg im Winter noch nie. Bereits am 25. Januar startet die Regionalliga für die Gelb-Schwarzen wieder mit dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte. Und die nur dreiwöchige Vorbereitungszeit müssen die Kicker nutzen, um sich bei ihrem Coach für dieses Spiel zu empfehlen.

„Die besten Elf der Vorbereitung werden gegen Lotte auch auf dem Platz stehen“, sagt Janßen, der am Donnerstag nahezu den kompletten Kader zum Trainingsauftakt begrüßen konnte. Neben dem langzeitverletzten Ahmad Jafari, der sich nach eigenem Bekunden aber schon „auf einem guten Weg“ nach seinem Kreuzbandriss sieht, waren zwei weitere Spieler der Hinrunde nicht dabei. So hat neben Julien Rybacki auch Can Serdar den Verein verlassen. Der Sommerneuzugang vom FSV Duisburg schaffte es in zehn Einsätzen nur einmal in die Startelf, bei nur 207 Spielminuten möchte der VfB wie bei Rybacki auch dem Mittelfeldmann die Möglichkeit auf mehr Spielpraxis geben.

Test gegen Hamborn 07

Die entstandenen Lücken im Kader möchte der Aufsteiger nach Möglichkeit in der Winter-Transferperiode neu besetzen. „Zwei Neuzugänge wollen wir auf jeden Fall verpflichten, am besten wären drei“, berichtet Janßen, „aber das wird nicht um jeden Preis geschehen. Die Spieler müssen uns überzeugen, dass sie die Richtigen für unseren Verein sind.“

Von den Kickern, die in die Vorbereitung gestartet sind und die am Sonntag um 15 Uhr gegen Landesligist Hamborn 07 das erste von insgesamt drei Testspielen erwartet, möchte der Trainer vor allem den richtigen Einsatz sehen. „Es wird weniger um das Fußballerische gehen. Die Jungs sollen vor allem die richtige Mentalität zeigen. Denn da müssen wir in der Liga noch deutlich zulegen. Ebenso wie bei der Vermeidung von eigenen Fehlern.“

Topfavorit beim Stadtpokal

Neben dem Test am Sonntag gegen die Truppe von Janßens ehemaligem Co-Trainer Michael Pomp empfängt der VfB in der Vorbereitung noch zwei Oberligisten. Am Mittwoch, 15. Januar um 19.30 Uhr kommt der 1. FC Bocholt an den Rheindeich, am Samstag, 18. Januar geht’s um 14 Uhr in die Generalprobe gegen Regionalliga-Absteiger SV Straelen.

Am Donnerstag, 9. Januar, gibt sich der VfB ab 18 Uhr in der Vorrunde des Duisburger Hallenstadtpokals als klassenhöchstes Team und Topfavorit auf den Turniersieg die Ehre.