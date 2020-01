Derby im Kreispokal: GSG Duisburg trifft auf VfL Rheinhausen

Das dürfte für viele Teams eine der kürzesten Weihnachtspausen seit Jahren gewesen sein. Zwar geht es für die Handballerinnen „erst“ in der kommenden Wochen wieder um Punkte, doch im Kreispokal-Viertelfinale geht es schon jetzt rund.

Kreispokal Wesel: Uedemer TuS – HSG Hiesfeld/Aldenrade (Sa., 16 Uhr):

Dass die HSG – nun im Kreis Wesel – im Pokal spielt, war so gar nicht geplant. „Wir wollten eigentlich auf die Meldung verzichten“, sagt Trainer Dirk Rahmel. Doch aus dem „Versehen“ wurde eine gute Sache: „Wir nehmen das dankbar an, da wir nun die Gelegenheit haben, uns wieder in den Rhythmus zu bringen.“ Dabei wird der Zweite der Oberliga nicht mit voller Kapelle beim Landesligisten antreten. „Aufgrund von Verletzungen, Urlaub und beruflichen Verpflichtungen fehlen einige Spielerinnen, sodass wir mit einem Mix aus erster und zweiter Mannschaft spielen werden“, so Rahmel. Karen Heddenhausen, Co-Trainerin der 1. Mannschaft, und Guido Lai, Trainer der 2. Mannschaft, werden das Team in Uedem betreuen. „Es sind genügend Spielerinnen aus dem Oberliga-Team dabei. Außerdem hat unsere Reserve dort bereits gewonnen“, so Rahmel. Glück hatte Maike Kern: Sie hat sich nicht den befürchteten Kreuzbandriss, sondern „nur“ einen Knorpelschaden zugezogen.

Kreispokal Rhein-Ruhr: GSG Duisburg – VfL Rheinhausen (So., 15 Uhr, Großenbaumer Allee):

Das Duell zwischen Ober- und Verbandsligist wird mit wenigen Spielerinnen über die Bühne gebracht, da zahlreiche Akteurinnen auf beiden Seiten ausfallen werden. „Das ist schade, denn wir freuen uns sehr auf die Partie. Hätte ich ein Testspiel bestreiten müssen, hätten wir nie einen derart guten Gegner bekommen“, sagt Uwe Kiel, Sportlicher Leiter des VfL. „Da wir mittelfristig in die Oberliga wollen, ist das ein guter Gradmesser, um zu sehen, wo wir stehen.“ Ähnlich geht GSG-Trainer Jürgen Mölleken in die Partie. „Wir wollen uns für die wichtigen Spiele einspielen. Mit dem VfL treffen wir auf einen sehr starken Verbandsligisten.

VfB Homberg – TB Oberhausen (Sa., 16 Uhr, Erich-Kästner-Gesamtschule):

Der Verbandsliga-Siebte aus Homberg ist Favorit in der Partie gegen den Zweiten der Bezirksliga - zumal es für den VfB aktuell gut läuft.