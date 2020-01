Dertwinkel-Verletzung trübt Homberger Testspielsieg

Mit einem halben Dutzend Tore startete der VfB Homberg in die Testspielphase während der Wintervorbereitung auf die Restrunde in der Fußball-Regionalliga. Gegen Landesligist Hamborn 07 erzielte die Truppe von Stefan Janßen einen 6:1 (2:0)-Sieg.

„Das war ein sehr guter Test, der alles mitgebracht hat, was man von einem guten Vorbereitungsspiel verlangen kann“, lobte der VfB-Coach nicht nur sein eigenes Team, sondern auch das seines ehemaligen Co-Trainers Michael Pomp, der „bis zur Pause 40 ganz starke Minuten“ von seiner Elf sah. Zuvor hatte der VfB gegen die zwei Klassen tiefer kickenden Löwen jedoch mit einem Blitzstart für eine 2:0-Führung nach nur sieben Minuten gesorgt. Einen Homberger Freistoß beförderte Hamborns Steffen Herzog unglücklich ins eigene Tor, dann erhöhte Danny Rankl auf 2:0.

Fortan aber hielten die vor allem in der Offensive stark ersatzgeschwächten Gäste das Spiel bis zur 60. Minute offen, ehe Justin Walker das 3:0 markierte. „Nach der Pause haben einige Begleitumstände dazu geführt, dass es doch noch recht hoch ausgefallen ist“, ärgerte sich Michael Pomp, der wie Janßen zur Pause ordentlich durchwechselte, schon ein wenig, „dass wir uns die gute erste Halbzeit etwas kaputt gemacht haben“.

Dertwinkel mit Muskelfaserriss

Der VfB erhöhte das Tempo und legte durch Koray Kacinoglu (65.), Durim Berisha (67.) und Marvin Lorch (87.) nach. Gökhan Kiltan hatte für 07 zwischenzeitlich per Strafstoß das 1:5 markiert (76.).„Wir haben dann bis zum Schluss noch richtig Druck gemacht, aber Mo Sadiklar hat sehr stark gehalten“, zollte Stefan Janßen dem Hamborner Keeper ein Lob.

Zufrieden war der Trainer auch mit der Vorstellung von Nicolas Hirschberger. Zuletzt elf Mal für die aus der Regionalliga zurückgezogene SG Wattenscheid 09 am Ball, bestritt der offensive Außenspieler mit einer Gastspieler-Erlaubnis 90 Test-Minuten für den VfB, die Janßen gefielen. „Wir werden nun in dieser Woche gucken, inwieweit eine Zusammenarbeit möglich ist“, schließt der VfB-Coach eine Verpflichtung des 20-Jährigen zur Restrunde nicht aus.

Einen Wermutstropfen gibt es in der Vorbereitung für die Homberger indes auch. Gleich beim ersten Training zog sich Patrick Dertwinkel, der nach langwierigen Knieproblemen zum Ende der Hinrunde gerade wieder eingreifen konnte, einen Muskelfaserriss zu. Ob es für den Spielmacher des VfB nun schon zum Restrundenauftakt am 25. Januar gegen die Sportfreunde Lotte reicht, ist fraglich. „Patrick geht mit so etwas sehr professionell um und wird alles für eine schnelle Rückkehr tun“, so Janßen.