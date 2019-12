Duisburg. Der Duisburger Fußball-Landesligist ist in dieser Saison schwer in die Gänge gekommen. Mit dem Sieg über Düsseldorf-West ist der Knoten geplatzt.

Die Aussichten sind für Hamborn 07 nun deutlich besser

Mitte November sah es so aus, als würde der Jahresabschluss für Hamborn 07 einer von der ganz trüben Sorte werden. Genauer gesagt war dies in der Halbzeitpause des Fußball-Landesligaspiels gegen den SC Düsseldorf-West der Fall, als es 1:0 für die Gäste stand und den Löwen die dritte Niederlage in Folge ins Haus stand. Ungeachtet der bis dahin auf den Platz gebrachten Leistung in dieser Partie drohte damit das nahezu sichere Überwintern im Tabellenkeller.

Die folgenden 45 Minuten wurden für den Aufsteiger dann aber zur Initialzündung für einen imposanten Jahresendspurt. Am Ende stand ein 5:2-Sieg – schon allein deshalb imposant, weil es die Gelb-Schwarzen bis dahin erst auf 15 Tore in 15 Spielen gebracht hatten. Der Knoten, dessen Platzen Trainer Michael Pomp bis dahin beschworen hatte, existierte nicht mehr. Denn auch in den beiden Spielen danach, dem 3:2 beim SV Burgaltendorf und dem 3:3 am vergangenen Sonntag beim VfB Frohnhausen, stellte die Hamborner Offensivabteilung nachdrücklich ihre Fähigkeiten unter Beweis.

Am Sonntag kommt der DSV zum Derby

Die Konsequenz: Urplötzlich winkt den Pomp-Schützlingen, die das Jahr am Sonntag (14.15 Uhr) mit dem Derby gegen den DSV 1900 beschließen, ein Platz am rettenden Ufer unter dem Weihnachtsbaum. Der Trainer, der sagt, dass ihn die Tabelle nur am 17. und am 34. Spieltag interessiere und er sonst nicht auf sie schaue, dürfte dies trotzdem erfreut zur Kenntnis nehmen.

Fabian Hastedt (rechts), hier bei seinem ersten Löwen-Engagement, soll vornehmlich die Co-Trainer-Rolle einnehmen. Foto: Gerhard Schypulla / WAZ FotoPool

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Personalplanung für die schon am 9. Februar mit dem Spiel beim FC Remscheid beginnende Restrunde mit neuer Motivation bestreiten. Die beiden ersten Meldungen bescherten gleich bekannte Namen. Zum einen Fabian Hastedt: Der 29-Jährige, der schon 2012/13 in der bislang letzten Oberliga-Saison für Hamborn spielte, kehrt als spielender Co-Trainer in den Holtkamp zurück. Die Position war seit Saisonbeginn vakant gewesen, weil ihr bisheriger Inhaber Sascha Wiesner auf den Posten des Sportlichen Leiters gewechselt war. Eine vollwertige Alternative für den Job auf dem Platz ist Hastedt nur bedingt, wie Pomp erklärt: „Er kann aus beruflichen Gründen nur zweimal pro Woche trainieren.“ Wenn aber – wie es in der Hinrunde ja so manches Mal passiert ist – die Personalnot groß ist, dürfte sich die Frage nach einem Einsatz des Defensivmanns kaum stellen.

Marcel Stenzel (27), der vor einigen Jahren sogar schon zu Drittligaeinsätzen für den MSV gekommen ist, konnte bei Ligarivale FSV Duisburg wegen Trainingsrückstands die Erwartungen nicht erfüllen. „Aber man sieht auf dem Platz sofort, was er kann“, sagt Michael Pomp.

Die personellen Umbauten sind damit vermutlich noch nicht abgeschlossen. „Es kann sich in beiden Richtungen noch etwas tun“, erklärt der Löwen-Coach.