Die ersten Punkte für Hamborn 07 in der Regionalliga

Duisburg. Die lange Durststrecke der jungen Duisburgerinnen in der höchsten Spielklasse ist endlich vorbei. Das macht besonders ihren Trainer glücklich.

Im Sommer war die Verwunderung groß. Hamborn 07 hatte seine A-Juniorinnen für die Qualifikationsrunde zur Handball-Regionalliga angemeldet – um die Erfahrung aus diesen Spielen mitzunehmen. Und plötzlich war der letztjährige Kreisligist ein Regionalligist, weil zu wenige Meldungen vorlagen und die „Quali“ damit entfiel. Groß waren die Sorgen über den zu großen Leistungsunterschied, zumal die meisten Spielerinnen noch B-Juniorinnen waren. Doch nun haben es die Hambornerinnen geschafft. Im Auswärtsspiel gegen die HSG Merkstein fuhr 07 beim 25:22 (12:12) den ersten Saisonsieg ein – was Trainer Rainer Nick merklich stolz machte.

„Das war längst überfällig“, sagte der Coach. „Die Mädels müssen so viel einstecken, wurden unterschätzt, kassierten auch hohe Niederlagen. Aber Woche für Woche stehen sie auf und stellen sich der neuen Herausforderung. Das ist bemerkenswert. Dieser Sieg ist einfach hochverdient“, strahlte Nick. „Und es war sogar ein höherer Erfolg möglich. Am Ende kam es uns aber einfach darauf an, diesen Sieg nach Hause mitzunehmen.“ Dabei standen diesmal ganze vier A-Jugendliche auf der Platte – alle anderen sind B-Juniorinnen. „Der Charakter der Mädchen ist außerordentlich.“

Jetzt kommt der Spitzenreiter

Die Tore für Hamborn erzielten Marina Simic (11/3), Berfin Aksu (5), Laura Matic (4), Valentina Bytiqi (2), Celina Theyn, Dicle Yalcin und Lenia Michels. Am 1. März (12 Uhr, Hamborner Straße) ist der verlustpunktfreie Spitzenreiter HC Gelpe/Strombach zu Gast.

In der Oberliga der A-Junioren gewann die JSG Hiesfeld/Aldenrade bei der SG TuRa Altendorf mit 28:16 (13:9). Die Essener hatten zu keiner Zeit eine Gelegenheit, das Spiel für sich zu entscheiden – und das obwohl die Spielgemeinschaft nicht überragend auftrat. Die JSG hat steht auf dem vierten Platz, hat aber noch Tuchfühlung zu Rang drei. Nach dem Erfolg gegen den Vorletzten geht es nun gegen das Schlusslicht weiter. Nach der Karnevalspause spielt Hiesfeld/Aldenrade am Sonntag, 1. März, um 14 Uhr in Hiesfeld gegen den TV Ratingen II. Die Tore gegen Altendorf erzielten Philipp Bruns (7/4), Maurice Gerbert, Viktor Kilb und Julian Bußkamp je (5), Luca Knoblauch (3), Tim-Oliver Markett (2) und Tristan Mogs.