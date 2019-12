Die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen liegt in Lauerstellung

Die Handballer der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen liegen zum Jahreswechsel in Lauerstellung. Von den bislang elf Saisonspielen entschied der Verbandsligist acht souverän für sich. Das letzte Heimspiel vor der Winterpause gewann Ve/Ru/Ka kampflos, weil ihr Gegner, der HC TV Rhede, keine Mannschaft zusammenbekam. Die Auswärtsspiele beim TV Kapellen (27:30) und beim TV Aldekerk II (19:25) gingen verloren. Mit den 18:4 Punkten kann sich Trainer Helmut Menzel grundsätzlich anfreunden: „Schöner wäre es natürlich, wenn Geistenbeck auch schon mal Federn gelassen hätte.“ Der Spitzenreiter aus Mönchengladbach wackelte in Oberhausen und zuletzt gegen St. Tönis, blieb bislang aber ohne Verlustpunkt und kommt am 11. Januar nach Rumeln. „Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, um den Aufstiegskampf spannend zu halten“, so Menzel.

Schwarz-Ausfall schmerzt

Die HSG, die die vergangene Saison als Fünfter beendete, hatte sich im Sommer verstärkt mit dem Ziel, zeitnah den Sprung in die Oberliga zu schaffen. Wenn nicht in dieser Spielzeit, dann doch bitteschön in der nächsten. Aktuell ist der Kader im Rückraum und am Kreis etwas dünn besetzt. Der Ausfall von Fabian Schwartz, der sich in Kapellen so schlimm am Ellenbogen verletzte, dass die Saison für ihn höchstwahrscheinlich beendet ist, machte sich in den darauf folgenden Partien bemerkbar.

Gegen die HSG Wesel lieferte Ve/Ru/Ka eine schwache erste Hälfte ab, gewann aber noch sicher mit 33:26. Beim Verfolgerduell in Aldekerk geriet der Tabellenzweite früh mit acht Toren ins Hintertreffen. Vor dem letzten Spiel des Jahres beim heimstarken TuS Treudeutsch Lank war der Druck dadurch enorm. Neben Schwartz fehlte auch Stammkreisläufer Pascal Wolfhagen wegen eines Haarrisses in der Kniescheibe. „Wenn wir verloren hätten, wäre es verdammt schwer geworden“, weiß Menzel, wie wichtig der überzeugende 40:31-Erfolg war: „In Lank haben wir gezeigt, was wir leisten können, wenn jeder seinen Job erfüllt und wir uns als geschlossen starke Einheit präsentieren.“

Mirko Szymanowicz ist der Leitwolf

Vor allem erfreute den Coach, dass bei zwei Spielern der Knoten platzte. Torben Nepicks (acht Tore) und Eric Schwarz (sechs Tore), die zuvor nicht gerade als emsige Torschützen in Erscheinung getreten waren, hatten großen Anteil am so wichtigen Sieg. Von den Neuzugängen hat, wie nicht anders zu erwarten, Mirko Szymanowicz am besten eingeschlagen. Der 33-Jährige, der im Sommer vom Regionalliga-Absteiger VfB Homberg an die Schulallee kam, ist der Leitwolf und Haupttorschütze.

Turnier beim TuS Lintfort

Das neue Jahr beginnt für Ve/Ru/Ka am 5. Januar (13 Uhr, Eyller Straße) mit dem Turnier beim TuS Lintfort. Neben dem Gastgeber, der in der Gruppe 3 der Landesliga als Neunter überwintert, nehmen der VfB Homberg und der Hülser SV, Tabellenführer der Landesliga-Gruppe 1, teil. „Für uns ist das eine gute Gelegenheit, um gegen starke Gegner wieder in den Spielrhythmus zu kommen“, findet Menzel. Einen Sieg im Spitzenspiel gegen Geistenbeck vorausgesetzt, rechnet der HSG-Coach mit einem spannenden Aufstiegsrennen: „Die Liga ist ziemlich ausgeglichen. Da kann es gut sein, dass man auch mit acht Minuspunkten Meister wird.“