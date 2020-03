Dieser Pullover dürfte Seltenheitswert haben: In der Sporthalle an der Krefelder Straße in Rheinhausen saß am Samstag ein Fan mit einem Hoodie, der den Schriftzug „OSC Löwen“ trug, auf der Tribüne und verfolgte die Handball-Oberliga-Partie zwischen den Wölfen Nordrhein und dem VfB Homberg. Damit blitzte noch einmal die Zeit der vielen und großen Missverständnisse im Duisburger Handball auf. Doch das ist bald Geschichte. Löwen und Wölfe können nun zurück in den Zoo, die Handballer werden in der kommenden Saison wieder als OSC Rheinhausen an dem Start gehen. Für den Handball – und das gilt nicht nur für den Westen in dieser Stadt – ist das die einzig richtige Entscheidung.

Wölfe Nordrhein, das war am Ende dann doch nicht mehr als ein künstliches Konstrukt – ohne Flair, ohne Identität. Es war an dieser Stelle schon mehrfach Thema: Der Name Nordrhein war irritierend, nicht aussagekräftig und hatte den Charme eines No-Name-Produktes im Supermarkt-Regal.

Die Bedeutung der Tradition

Die Entwicklung, die nun mit der Rückkehr zum OSC ein vorläufiges Ende finden wird, zeigt auch: Fusionen, Spielgemeinschaften, das vermeintliche Bündeln von Kräften können in bestimmten Fällen Sinn machen, sie sind aber keinesfalls ein Allheilmittel. Der Verlust der Tradition wog in Rheinhausen stärker, er ging zudem einher mit einer sportlichen Talfahrt. Aus einem Drittligisten wurde ein Fünftligist. Und die Zuschauerzahlen gingen in den letzten Jahren stetig in den Keller.

Seit dem Sommer steigen die Besucherzahlen wieder, das Team hat im Aufstiegskampf der Oberliga alle Trümpfe in der Hand. Die Rückkehr zum OSC dürfte die Begeisterung bei den Fans weiter fördern.

Viel Porzellan ging zu Bruch

Doch das alles kann nur ein Anfang sein. In den letzten Jahren verloren die Rheinhauser zahlreiche langjährige Mitstreiter. Viel Porzellan ging zu Bruch – auf beiden Seiten. Der aktuelle OSC-Vorsitzende Bernd Haack hat in den letzten Monaten viel Porzellan weggefegt und die Türen geöffnet.