Die SG Duisburg hat eine perfekte Hinrunde absolviert

Markus Moormann schüttelt den Kopf. „Nein“, sagt der Trainer des Volleyball-Verbandsligisten SG Duisburg, „in diesem Maß war nicht damit zu rechnen.“ Seine Mannschaft hat die Hinrunde mit einem 3:0 (25:11, 25:23, 25:21)-Sieg gegen die SV Bedburg-Hau abgeschlossen – und damit eine „perfekte“ Hinrunde hingelegt. Neun Spiele, neun Siege – und gerade einmal drei abgegebene Sätze. Viel besser geht es nicht.

„Wir wussten, ähnlich wie bei den Rumelner Damen, dass wir einige Teams in unserer Gruppe haben, die entweder aufgestiegen sind oder knapp die Klasse gehalten hatten. Dass es aber auf einen Zweikampf zwischen uns und Würselen hinaus laufen würde, damit hatte ich dann doch nicht gerechnet.“

Große Angriffswucht

Tatsächlich hatten die Blau-Roten auch das Spitzenspiel mit 3:0 gewonnen. „Das ist natürlich ein Brett“, sagt der Coach, der aber dennoch betont, dass der nun greifbare Aufstieg in die Oberliga alles andere als ein Spaziergang wird. „Natürlich müsste Würselen das 3:0 im Rückspiel erst einmal egalisieren, aber ansonsten darf sich natürlich auch keines der beiden Teams einen Patzer erlauben“, so Moormann.

Beide Spitzenmannschaften unterscheiden sich nicht nur im Ergebnis des direkten Vergleichs. „Würselen spielt einen sehr klaren Volleyball ohne Ausreißer nach oben oder unten“, erklärt der Coach. „Das passiert uns dann doch schon einmal. Allerdings ist unsere Angriffswucht wirklich top.“

Richtige Mischung

Offenbar hat das Moormann-Team die richtige Mischung gefunden, die auch für den nötigen Spaß an der Sache sorgt – wie schon André Engel bestätigte. Der frühere Zweitliga-Spieler des RTV trainiert die Rumelner Damen, ist nun aber auch wieder als Spieler der gemeinsamen Mannschaft der Freien Schwimmer Duisburg und des Rumelner TV eingestiegen. „Wir haben aber auch zwei 17-Jährige und einen 19-Jährigen im Team.“ All das macht die SG nun so stark – und Moormann zuversichtlich. Denn sollte tatsächlich am Saisonende der Aufstieg in den Büchern stehen, „dann halte ich unsere Mannschaft, wenn sie sich nicht verändert, für oberligatauglich. Wir wären dann kein Topteam, müssten uns aber auch keine Sorgen machen.“

Auch die Bildung der Spielgemeinschaft hält der Coach nach wie vor für eine hervorragende Sache. „Es ist toll, wie harmonisch die Zusammenarbeit funktioniert“, sagt Moormann. Das gegenseitige Vertrauen ist offenbar der Schlüssel für diese nun knapp zweijährige Erfolgsidee. „Egal, ob es um die Finanzen geht oder Hallentermine – es funktioniert einfach.“ Daher geht Moormann davon aus, „dass wir auch im Falle eines Aufstiegs auf jeden Fall weiterhin als SG Duisburg an den Start gehen werden.“

Am Samstag gegen Düsseldorf

Zudem hoffen die Blau-Roten darauf, dass es ein Doppelaufstieg wird. Denn die zweite Mannschaft, die im vergangenen Jahr aus der Landesliga abgestiegen war, steht nun in der Gruppe 6 der Bezirksliga ganz oben, allerdings punktgleich mit dem SV Budberg und jeweils drei Zähler vor Verberg und Kevelaer.

In der Verbandsliga geht es bereits am Samstag (18 Uhr, Krupp-Gymnasium) mit dem Heimspiel gegen den ART Düsseldorf II weiter. Die Landeshauptstädter stehen aktuell auf dem sechsten Rang.