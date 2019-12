Die Wölfe Nordrhein steuern auf Aufstiegskurs

Thomas Molsner muss nicht lange überlegen. Auf die Frage, ob die Wölfe Nordrhein in der Handball-Regionalliga – wenn sie denn dort spielen würden – auf einem Abstiegsplatz stehen würden, antwortet der Trainer mit einem entschiedenen „Nein“. Mit den Viertligisten wollen sich die Rheinhauser in der kommenden Saison wieder messen. Dafür müssen sie ihr Ding in der Oberliga weiter durchziehen. Aktuell zur Halbzeit führen sie die Liga mit 19:3 Punkten an.

Einen Durchmarsch ohne Punktverlust hat an der Krefelder Straße niemand erwartet. Die drei „Miesen“ wurmen Thomas Molsner trotzdem. Beim 26:26 Ende September gegen den TV Oppum, der derzeit Platz acht einnimmt, zahlte die Mannschaft Lehrgeld. Beim 18:27 bei Borussia Mönchengladbach vor zweieinhalb Wochen lieferte das Team eine indiskutable Leistung ab. Molsner: „Diese Punktverluste waren ärgerlich.“

Wölfe-Trainer Thomas Molsner. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

So geht’s in der Spitzengruppe der Liga weiterhin eng zu, viele Patzer werden sich die Rheinhauser in der Rückserie nicht erlauben dürfen. Mönchengladbach (17:5 Punkte), der LTV Wuppertal (16:6) und auch der TV Lobberich und Adler Königshof (beide 14:8) können den Wölfen noch gefährlich werden.

Im neuen Jahr geht es mit dem Spiel in Wuppertal (12. Januar) und sechs Tage später daheim gegen den TV Lobberich knallhart los. Als richtungsweisend bezeichnet der Trainer diese beiden Partien. Eine optimale Vorbereitung auf das Spitzenspiel in Wuppertal ist allerdings nicht möglich, da die Halle an der Krefelder Straße im Zuge des Fußball-Stadtpokals nicht zur Verfügung steht. Es gibt zwar Ersatz an der Stormstraße, allerdings ist die Halle klein und die Verwendung von Harz ist verboten.

Thomas Molsner freut sich, dass sich die Mannschaft „gut entwickelt hat“. Die Rückkehr seines Trainer-kollegen Alexander Grefer aufs Feld, genauer an den Kreis, hat sich in Molsners Augen ausgezahlt. Personelle Veränderungen wird es im Winter nicht geben.

Schneider nimmt das Training auf

Aber im Laufe der Rückrunde könnte mit Sebastian Schneider ein interner Neuzugang zum Team stoßen. Schneider hatte sich im Herbst einer Knieoperation unterziehen müssen. Nach dem Jahreswechsel will der Siebenmeter-Spezialist das Lauftraining aufnehmen und auch erste Einheiten in der Halle bestreiten. „Er hat alle Zeit der Welt. Wir machen da keinen Druck“, unterstreicht der Trainer.

Molsner will mit den Wölfen nicht nur aufsteigen, sondern die Grundlagen dafür schaffen, dass der Handball-Standort Rheinhausen wieder aufblühen kann. Steigende Zuschauerzahlen belegen, dass allmählich auch die Fans wieder zurückkommen.

In der Regionalliga würde sich Molsner nicht damit zufrieden geben, nicht auf einem Abstiegsplatz zu stehen: „Es muss mittelfristig das Ziel sein, dort oben mitzuspielen.“

Der 52-Jährige hofft, dass die Gespräche mit dem OSC Rheinhausen über eine Rückkehr in den Verein und zum alten Namen erfolgreich sein werden. Der Coach verweist auf die weiter bestehende Strahlkraft des Namens: „Wenn wir noch einmal leistungsorientierten Handball erleben wollen, müssen wir alte Traditionen aufleben lassen.“

Vor Jahresfrist kehrte Molsner eher aus der Not heraus auf den Trainerposten der Wölfe zurück. Nun könnte daraus wieder ein längeres Engagement werden. „Noch ist nichts unterschrieben. Aber es sieht gut aus, dass das Dreigestirn mit unserem Vereinschef Klaus Stephan, Alexander Grefer und mir erhalten bleibt“, sagt der Coach.

Auch die Gespräche mit den Spielern laufen gerade an. Im Idealfall soll das Personalpaket für die kommende Saison Ende Januar weitgehend geschnürt sein – allerdings mit Platz für weitere Neuzugänge im Falle des Aufstiegs.