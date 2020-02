Duisburg. Das jüngste Wettkampfteam der Duisburg Ducks ist gut in die Saison gestartet. Die Bambini gewinnen das Turnier um den Zeugnis-Cup in Düsseldorf.

Ducks-Kids gewinnen den Zeugnis-Cup

Nicht nur die Kinder strahlten – Trainerin Sally Klöser machte gleich mit. „Das war richtig klasse und stimmt uns sehr optimistisch für die Saison“, sagte sie, nachdem die Skaterhockey-Bambini der Duisburg Ducks das Turnier um den „Zeugnis-Cup“ in Düsseldorf gewonnen hatten.

„Wir haben sehr viel Lob bekommen, weil besonders die älteren Spieler sehr schön kombiniert und Treffer erzielt haben, weil sie vor dem Tor quergelegt haben. Das ist bei den Bambini nicht der Normalfall.“ Nach zwei Spielen waren die Ducks-Kinder sogar geschwächt, weil ein Junge zum Hallenhockey beim HTC Uhlenhorst Mülheim musste. „Dennoch lief es weiter gut“, so Klöser. „Nach dem Aufbau der Mannschaft waren wir in der Endrunde 4, dann in der Endrunde 2 – nun wollen wir die höchsten Endrunde erreichen.“ Heute steht ein Trainingsspiel gegen Oberhausen, am Samstag das Turnier um den Schlangen-Cup in Menden auf dem Programm.

Ergebnisse: Bissendorf Panther 7:0, Düsseldorf Rams II 15:0, Langenfeld Devils 4:1; Finale: Düsseldorf Rams 6:5.

Tore: Levi Sellger (8), Stan Langley (6), Pierre Stahlberg (5), Henri Wolf (4), Nathaniel Tollmann (3), Felix Grotenhöfer, Tim Vogt, Anton Stricker (je 2).