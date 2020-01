Ducks siegen souverän im ersten Test gegen Düsseldorf

Das war ein gelungener Testspielauftakt für die Duisburg Ducks. Der Skaterhockey-Bundesligist setzte sich gegen den Zweitligisten Düsseldorf Rams souverän mit 9:4 (3:1, 2:2, 4:1) bei durchlaufender Spielzeit durch. „Das war ein typischer erster Test“, sagt Trainer Gordon Kindler.

So gab es gerade in der Defensive noch die zu erwartenden Abstimmungsschwierigkeiten – die allerdings in der großen Mehrzahl von Torhüter Jakob Theis ausgebügelt wurden. „Tatsächlich war unsere Vorgabe, besonderes Augenmerk auf das Umschaltspiel und die Offensive zu legen. So taten sich in der Defensive nach Ballverlust noch einige Lücken auf“, erklärt der Coach. „Nach vorne wäre noch einiges mehr möglich gewesen. Und in der Abwehr haben wir auf Körperspiel verzichtet.“

Kleinschmidt fiel früh aus

Ärgerlich für Lucas Kleinschmidt und die Ducks: Der Neuzugang versuchte es im ersten Drittel, musste aber mit einer Fußverletzung passen. Kindler: „Wir hoffen nun, dass das nichts Langwieriges ist.“ Ein wirklich gutes Debüt lieferte Henrik Müller ab, der vom Zweitligisten Miners Oberhausen zur Sporthalle Süd gewechselt war. Roy Prince, der aus Lüdenscheid kam, trug sich zwar nicht in die Torschützenliste ein, deutete aber ein ums anderes Mal seine spielerischen Qualitäten an. Sehr stark war der Auftritt von Pascal Rüwald, auf den die Ducks allerdings aufgrund einer Rotsperre in den ersten drei Ligaspielen verzichten müssen. „Bei unserer kurzen Saison ist das nicht gerade verhältnismäßig“, sagte Kindler.

Die Tore für die Ducks erzielten Philip Müller, Paul Fiedler (je 2), Pascal Rüwald, Henrik Müller, Eli Nachtwey, Luca Linde und André Petry.