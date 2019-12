Nach dem vorzeitig beendeten Spiel in Vrasselt steht für den DFV 08 nun die Nachholpartie in Stenern an.

Duisburg 08 muss in Stenern nachholen – Onukugu ist dabei

Duisburg. Der Fußball-Bezirksligist Duisburger FV 08 konzentriert sich wieder auf das Sportliche. Am Donnerstagabend (19.30 Uhr) sind die Hochfelder beim TuS Stenern zu Gast. „Diese Ansetzung ist natürlich für uns mehr als unglücklich. Einige Spieler müssen sich freinehmen“, so 08-Trainer Dirk Pusch, dessen Team sich um 17.30 Uhr in einem Mannschaftsbus auf die einstündige Fahrt nach Bocholt begibt. „Da kann man nur hoffen, dass nicht viel Verkehr ist. Ärgerlich wäre es, wenn wir umsonst hinfahren“, weiß Pusch, der unbedingt punkten will.

Beide Teams stehen als Aufsteiger mit 22 Punkten derzeit im Tabellenmittelfeld. Pusch: „Wenn wir die richtige Einstellung an den Tag legen, werden wir das Spiel gewinnen.“ Stenern hat drei der letzten vier Spiele gewonnen. Allerdings haben die Bocholter seit dem 17. November kein Pflichtspiel mehr bestritten. „Auch am vergangenen Sonntag ist ihr Heimspiel wegen den schlechten Platzverhältnissen ausgefallen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob unser Spiel stattfindet“, denkt Pusch. Falls gespielt wird, steht Ikenna Onukogu beim DFV 08 im Tor. „Die Geschichte in Vrasselt nimmt ihn immer noch mit, aber er ist spielfähig“, weiß Pusch. (tiwi)