Duisburg Ducks testen am Mittwoch gegen den CSC II

Duisburg. Nach den Testspielsiegen gegen die Düsseldorf Rams und den Crefelder SC bestreiten die Duisburg Ducks nun ihr drittes Vorbereitungsspiel.

Nach den Erfolgen gegen die Düsseldorf Rams und den Crefelder SC bestreitet der Skaterhockey-Bundesligist Duisburg Ducks am Mittwochabend (20.30 Uhr, Sporthalle Süd) ein weiteres Vorbereitungsspiel zur Saison 2020, die für die Enten am 7. März mit dem Auswärtsspiel gegen Krefeld beginnt. Passenderweise spielen die Duisburger erneut gegen den CSC – diesmal allerdings gegen die Zweitliga-Reserve der Skating Bears.

„Ehrlich gesagt kann ich nicht sagen, was uns erwartet“, erklärt Ducks-Trainer Gordon Kindler. Geht es nach der Abschlusstabelle der vergangenen Saison erwartet die Enten eine ordentliche Aufgabe, denn der CSC II schloss die Spielzeit in der 2. Bundesliga Nord auf dem dritten Rang ab. „Allerdings hatten die Krefelder einige Abgänge in Richtung Velbert zu verzeichnen. Aber die Nachwuchsarbeit bei den Skating Bears ist so stark, dass es mich nicht wundern würde, wenn sie erneut eine ausgesprochen starke zweite Mannschaft hätten.“

Da am vergangenen Sonntag die Eishockey-Saison für die Dinslakener Kobras mit dem Verpassen der Play-offs in der Regionalliga West zu Ende gegangen ist, steht nun auch Pascal Behlau wieder zur Verfügung. Zudem ist Sascha Wilson dabei, der beim 9:8-Sieg gegen die erste Krefelder Mannschaft vor Wochenfrist noch gefehlt hatte.

Verzichten müssen die Duisburger dagegen auf die berufsbedingt fehlenden Philip Müller und Nico Schlie; Lucas Kleinschmidt, Phil Grühn und Lennart Pakmor fallen auch weiterhin verletzt aus. Darüber hinaus wird Roy Prince pausieren. „Er ist leicht angeschlagen, hat etwas am Oberschenkel. Ich denke aber nicht, dass es etwas Schlimmes ist“, erklärt Kindler.