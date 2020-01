Dirk Kölbl hat eine klare Vorstellung: „Die Jungs wollen gecoacht werden. Sie sind sehr lernwillig.“ Er muss es wissen, denn im American Football der Region hat er schon eine Menge Erfahrung gesammelt. Die bringt er in der Saison 2020 als neuer Headcoach der noch jungen Duisburg Vikings ein. Und er freut sich, ein gutes Trainerteam zu haben. Diese Gefühlslage teilt er mit Björn Bromberek. Der 1. Vorsitzende des Vereins war gegen Ende der vergangenen Saison Alleinunterhalter, obwohl er eigentlich Offensivkoordinator war. Weil es aber keinen Headcoach gab und der damalige Defensivkoordinator Kristijan Anic aufhörte, mussten die Wikinger in ihrer Premierenspielzeit improvisieren. Das ist nun anders: Denn mit Jörg Kemming ist nun ein ausgesprochen erfahrener Footballer als Defensivkoordinator Teil des Trainertriumvirats, dem zudem noch drei Assistenztrainer zur Seite stehen.

Kölbl war bereits 2019, in der ersten Saison des aus der Fusion von Duisburg Thunderbirds und Duisburg Seahawks entstanden Vereins, dabei – allerdings „nur“ als Stadionsprecher. „Ich bin durch den Super Bowl 1988 zum Football gekommen“, berichtet der neue Headcoach. Zunächst lief er für die Oberhausen Orcas auf, dann für die diversen Duisburger Inkarnationen als Lightning, Dockers und Thunderbirds. Bei den Düsseldorfer Bulldozern war er erstmals im Jugendbereich als Coach tätig. Auch die Duisburger Damen hat er schon gecoacht. „Erst fragte mich Björn, ob ich nur in den Sommerferien helfen wolle. Als ich das gemacht hatte, kam er mit der Frage heraus, ob ich Headcoach werden wolle.“ Kölbl wollte – da passt es, dass seine Ehefrau Kay Kölbl im Vorstand der Vikings tätig ist.

14 Saisons in der GFL

Der neue Defensivkoordinator Jörg Kemming hat gar schon 14 Saisons in der German Football League absolviert: „Ich habe in Hamburg für die Huskies und die Blue Devils gespielt, dann für die Kiel Baltic Hurricanes, ehe ich der Liebe wegen nach Nordrhein-Westfalen kam.“ So lief er für die Assindia Cardinals und die Cologne Falcons auf. Bromberek und Kölbl drängen ihn zu erzählen, dass er auch einen der berühmtesten deutschen Coaches gut kennt. „Stimmt“, sagt Kemming, „ich habe in Hamburg mit Patrick Esume gespielt“, sagt er über den Mann, der als „Coach Esume“ dem deutschen TV-Publikum durch die NFL-Übertragungen von Pro 7 bekannt ist.

Timo Theissen demomstriert den „Sled“ – ein neues Trainingsgerät, das ein Sponsor den Vikings spendiert hat. Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

In der Landesliga NRW-Ost bekommen es die Vikings mit Verbandsliga-Absteiger Bochum Rebels, den Herne Black Barons, den Kleve Conquerors und NRW-Liga-Aufsteiger Rheine Raptors zu tun. „Wir können Meister werden“, sagt Kemming. Bromberek erklärt, dass „alles möglich“ ist, während Headcoach Kölbl betont: „Wir schauen von Spiel zu Spiel.“ Am 14. März steht ein Testspiel gegen Troisdorf an, am 4. April folgt das Turnier um den Vikings Bowl im Schwelgernstadion. „Leider sind unsere Trainingsmöglichkeiten sehr begrenzt. Es dauert noch lange, bis wir ins Stadion dürfen“, ärgert sich Kemming. Bis dahin steht das nicht gerade optimale Training in Sporthallen oder gar auf frei begehbaren Wiesen an. „Es wäre toll, wenn uns die Stadt Duisburg helfen könnte. Ich glaube sogar, dass wir eine Anlage betreiben könnten.“

Neu im Training ist ein sogenannter Sled. „Mit diesem Gerät kann das richtige Anfassen und Schieben des Gegners optimal trainiert werden“, sagt Kölbl. Das gute – und nicht billige – Stück hat ein Sponsor spendiert. „Wir sind der erste Verein in Deutschland, der das benutzt“, ist Bromberek sichtlich stolz.

Vikings veranstalten Tryout

Die Duisburg Vikings veranstalten am 1. Februar ein Tryout-Training in der Sporthalle der Gesamtschule Meiderich an der Westender Straße. Von 11.30 bis 13 Uhr sind U-10- und U-13-Spieler, von 13.30 bis 15 Uhr Kandidaten für die U 16, die U 19 und die Herren an der Reihe. Infos dazu gibt es unter www.duisburg-vikings.de und auf der Facebook-Seite des Vereins.