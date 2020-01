Duisburg. Die BSG Duisburg erzielt in der Oberliga zumindest einen Teilerfolg. Verbandsligist MBC Duisburg untermauert Aufstiegsambitionen.

Duisburger Dreiband-Mannschaften zittern weiter

Das Zittern geht für die beiden Duisburger Mannschaften in der Dreiband-Billard-Oberliga weiter. Die BSG Duisburg erzielte zum Rückrundenstart beim Kölner BC zumindest einen Teilerfolg und spielte 4:4.

Hayrettin Fasal (40:31/46 gegen Uwe Völler) und Ulrich Kneip (35:24/60 gegen Jens Knolle) siegten. Hingegen kassierten Frank Neitzsch (31:40/45 gegen Manfred Pütz) und Andreas Patett (32:40/42 gegen Massimo Ravasi) Niederlagen. Die Wanheimerorter liegen mit einem Punkt Rückstand zum rettenden Ufer auf dem vorletzten Platz.

Schlusslicht BC Schrebergarten weist nach der 3:5-Niederlage bei der BG Rot-Weiß Krefeld drei Punkte Rückstand auf. Jürgen Neubieser besiegte Cüneyt Altunok 40:35/55. Rolf Hankel verpasste beim 40:40/55 gegen Willi Hallmann einen Sieg. Niederlagen gab es für Dirk Bleßmann (29:40/42 gegen Benno Pompetzki) und Frank Czarnetzki (17:24/60 gegen Rolf Leuchgens).

In der Verbandsliga unterstrich der Tabellenzweite MBC Duisburg mit einem 8:0-Sieg beim BSV Velbert II seine Aufstiegsambitionen. Sascha Ciupke (31:29/60 gegen Mehmet Ceylan), Bajram Ibraimov (35:22/40 gegen Bernd Esch), Josef Amoroso (33:31/60 gegen Gerd Krümmel) und Amir Ibraimov (29:23/60 gegen Selcuk Cubukcu) hielten sich in ihren Partien schadlos.

BC Neumühl 1963 verliert 0:8

In der 1. Landesliga verlor Aufsteiger BC Neumühl 1963 0:8 bei dem CdBF Mönchengladbach. In der 2. Landesliga, Gruppe 1, holte Schlusslicht BC Schrebergarten III beim 4:4 gegen den BC Gerresheim seinen zweiten Punkt. Udo Pilger und Hans-Hermann Ziegler siegten. Der MBC Duisburg II verlor 2:6 bei den BSF Goch II. Nur Ralf Bersuch war erfolgreich. In der Gruppe 2 siegte der BC Schrebergarten II 6:2 gegen den Bergisch Gladbacher BC II. Dieter Heinisch und Dieter Doleschal siegten, und Dustin Blankenheim und Frank Czarnetzki erzielten jeweils ein Remis.

In der Vierkampf-Verbandsliga auf kleinen Tischen verlor der MBC Duisburg 2:6 beim BC Neviges. Nur Ingo Kobus (Freie Partie) war erfolgreich.

Bf Duisburg 02 verpassen ersten Sieg knapp

In der Pool-Billard-Oberliga siegte Aufsteiger Nachläufer Hochheide 5:4 beim 1. PBC Neuwerk III. Alen Ibrahimovic und Michael Seeger gewannen die Entscheidungspartie. Zuvor hatten Seeger (8-Ball, 10-Ball) und Ibrahimovic (9-Ball, 8-Ball) je zwei Siege eingefahren.

Schlusslicht Bf Duisburg 02 hatte weniger Glück und kassierte beim 4:5 bei Eintracht Emmerich die siebte Niederlage im siebten Spiel. Hier verloren Stephanos Rammin und Andreas Weber die Entscheidungspartie. Weber hatte zuvor zwei Siege (14.1 endlos, 8-Ball) erzielt. Außerdem waren Thomas Engeßer (9-Ball) und Stephanos Rammin (14.1 endlos) je einmal erfolgreich.

Landesliga-Ergebnisse: Nachläufer Hochheide II – PBCV Young Guns Krefeld II 5:3, Bf Duisburg 02 IV – BSF Goch II 6:2.