Duisburg. Der Duisburger Fußball-Bezirksligist hat das Nachholspiel in Bocholt für sich entschieden. Nur ganz am Ende wurde es noch ein bisschen eng.

Duisburger FV 08 bringt drei Punkte aus Stenern mit

In der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, konnte der Duisburger FV 08 sein Nachholspiel beim TuS Stenern mit 3:2 (3:1) gewinnen. Bereits nach sechs Minuten führten die Hochfelder nach Toren von Abdoulaye Sall (5.) und Cagri Düven (6.) mit 2:0.

„Nachdem wir im letzten Spiel die Anfangsphase komplett verschlafen haben, hat sich die Mannschaft vorgenommen, diesmal hellwach zu sein“, beschreibt 08-Trainer Dirk Pusch. Nachdem Stenern durch Niklas Kraft verkürzte (21.), traf wiederum Sall zum 3:1 (28.). Nach dem Seitenwechsel verwalteten die 08er die Führung geschickt und hätten das Ergebnis sogar noch in die Höhe treiben können. „Leider haben wir zu viele Torchancen vergeben. Der letzte Pass kam zu oft nicht an“, merkt der 08-Trainer an. Die Gastgeber konnten erst zwei Minuten vor dem Ende durch Niklas Gierkink auf 2:3 verkürzen, was den Sieg der Duisburger jedoch nicht mehr gefährdete. „Das war ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft. Wir waren klar überlegen“, resümiert DFV-Coach Pusch. Durch den Auswärtssieg sind die Hochfelder auf Platz neun vorgerückt und beenden die Hinrunde als Aufsteiger mit akzeptablen 25 Punkten.

Am Sonntag setzen die Hochfelder mit dem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Arminia Klosterhardt den Schlusspunkt im Jahr 2019. Im Duell der Aufsteiger will sich die Pusch-Elf ab 15 Uhr den Platz in der oberen Tabellenhälfte sichern. „Das ist ein Spiel, das wir gewinnen können und sollten. Wenn wir genauso spielen wie in Stenern, habe ich keine Bedenken“, weiß Pusch, der sich noch bestens an die 2:3-Niederlage im Hinspiel erinnert: „Wir haben etwas gutzumachen. Damals haben wir zwei Mal geführt und konnten trotzdem nicht gewinnen.“

DFV 08: Onukogu – Gürman, Rustemi, Kilic, Uzun – Ansah, Annachat, Öktem, Kece – Düven, Sall (82. Ammari).

Tore: 0:1 Sall (5.), 0:2 Düven (6.), 1:2 Kraft (21.), 1:3 Sall (28.), 2:3 Gierkink (88.).