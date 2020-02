Duisburger FV 08 entscheidet die Generalprobe für sich

Langsam nähert sich die Testspielphase der Fußball-Bezirksligisten dem Ende. Nur der Duisburger FV 08 konnte sein Spiel gewinnen, während der VfB Homberg II und Vierlinden jeweils Remis spielten.

SV Genc Osman II – Duisburger FV 08 2:3 (0:1): In einem Spiel, das sich weitestgehend dem Wetter anpasste, behielt der klassenhöhere DFV 08 die Oberhand.

Siegtorschütze für 08: Egzon Krasniqi. Foto: Tanja Pickartz

„Insgesamt sind wir mit den Testspielen sehr zufrieden. Auch wenn die Ergebnisse nicht wichtig sind, ist es schön, dass wir ohne Niederlage geblieben sind“, erklärt Trainer Dirk Pusch. Egzon Krasniqi erzielte per Foulelfmeter den Siegtreffer für 08 (86.). Zuvor trafen Aiyoub Andich (7.) und Ahmed Ammari (59.) für die Hochfelder. Die gut mitspielende Genc-Reserve kam durch Abdullah Özcan (56.) und Ahmet Talha Kilinc (63.) zu Toren.

Adler Osterfeld – VfB Homberg II 1:1 (0:0): Stürmer Michael Wiedemann hat mit einem Tor in der letzten Spielminute dafür gesorgt, dass die Homberger das vorletzte Testspiel der Wintervorbereitung nicht verloren haben. Zuvor schoss Tobias Hauner die Oberhausener Hausherren in Führung. VfB-Trainer Sunay Acar zeigt sich zufrieden: „Wir kommen immer besser in Fahrt. Leider fehlt uns noch etwas der Killerinstinkt vor dem gegnerischen Tor. Wir hatten sehr gute Chancen, um das Spiel zu gewinnen.“ Am Mittwoch beenden die Homberger mit einem Heimspiel gegen den FC Neukirchen-Vluyn (20 Uhr) die Testspielphase. „Und dann geht es endlich wieder ans Eingemachte“, blickt Sunay Acar bereits auf das kommende Wochenende voraus.

DJK Vierlinden – SV Sarajevo Oberhausen 3:3 (1:1): Einen Tag nach dem Debakel im ersten Ligaspiel des Jahres kam die DJK zu einem Unentschieden. Gegen den A-Ligisten traf Neuzugang David Zovko doppelt. Zudem trug sich Justin Kreft in die Torschützenliste ein. „Das war ein guter Test gegen einen guten Gegner. Wir hätten das Spiel aufgrund der vielen Torchancen auch gewinnen können“, weiß DJK-Trainer Almir Duric.