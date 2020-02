Der Dreier war nah, doch am Ende reichte es nicht. Fußball-Bezirksligist Duisburger FV 08 führte im Nachholspiel beim Hamminkelner SV bis zur Schlussminute, musste sich dann aber noch mit einem 2:2 (1:1)-Remis begnügen.

Der Start ins Spiel missglückte den Hochfeldern. In der zehnten Minute köpfte Hendric Storm nach einer Ecke zur Führung der Gastgeber ein. Ein Foul an Ahmed Annachat führte in der 26. Minute zu einem Freistoß, den Bora Karadag sehenswert zum 1:1 ins linke Eck zirkelte. Nach 57 Minuten schoss Torjäger Abdoulaye Sall die Pusch-Elf in Führung. Karadag sah in der 79. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte. In Unterzahl kassierte 08 noch das 2:2 durch Lasse Hoffmann (90.).

Während Spiele unter der Woche in den europäischen Wettbewerben für Fußballfans ein Genuss sind, stellen die Nachholspiele am Donnerstag für die Bezirksliga-Fußballer eher eine Herausforderung dar.

DJK SF Lowick – Viktoria Buchholz (20 Uhr): Rund 65 Kilometer müssen die Buchholzer nach Bocholt zurücklegen, ehe beim Tabellensiebten der nächste Sieg eingefahren werden soll. Beim 2:0 gegen TuB Bocholt zeigten die Buchholzer eine gute Form, wenngleich die Partie mehr als zehn Tage zurückliegt. „Wir haben derzeit keinen richtigen Rhythmus“, erklärt Viktoria-Coach Maik Sauer. „Aber es geht den anderen Teams genauso“, fügt er an. Lowick konnte in diesem Jahr erst ein Spiel austragen und verlor mit 2:4 in Friedrichsfeld. Das Hinspiel entschied Buchholz mit 3:1 für sich.

Mülheimer FC 97 – DJK Vierlinden (19.30): „Das ist das leichteste Spiel der Saison, da niemand etwas von uns erwartet“, weiß DJK-Trainer Almir Duric vor dem Duell mit dem Tabellenführer. Die Mülheimer, die das Hinspiel deutlich mit 3:0 für sich entscheiden konnten, kassierten zuletzt eine 0:1-Niederlage beim RSV Praest. Zuvor konnte der Spitzenreiter sieben Ligaspiele gewinnen und blieb dabei ohne Gegentor. Vierlinden ist seit Anfang November sieglos und reist als krasser Außenseiter an.