Duisburg. Für die Duisburger Vereine lief in der Fußball-Bezirksliga wenig zusammen. Immerhin der VfB Homberg II holt noch einen Punkt. Ausfall in Buchholz.

Duisburger FV 08 kassiert die höchste Saisonniederlage

Am letzten Spieltag des Jahres lief es in der Fußball-Bezirksliga für die Duisburger Teams nicht gut. Die zweite Mannschaft des VfB Homberg kam in Gruppe 4 zu einem späten Punktgewinn gegen Moers. In Gruppe 5 kassierte der Duisburger FV 08 die höchste Saisonniederlage. Die DJK Vierlinden hat auch das letzte Spiel des Jahres verloren. Das Spiel von Viktoria Buchholz ist derweil ausgefallen. Wie Maik Sauer, Trainer des Tabellendritten, bereits im Vorfeld befürchtete, konnte der Ascheplatz an der Sternstraße dem Regen nicht standhalten. Das Heimspiel gegen den RSV Praest wurde nach einer Platzbegehung durch den Schiedsrichter kurzfristig abgesagt.

Gruppe 4: VfB Homberg II – GSV Moers 1:1 (0:1): Mit einem direkten Freistoß sicherte Ekrem Duljaj dem VfB in der Nachspielzeit einen Punkt. „Das war verdient. Wir haben zwei Gesichter gezeigt und waren im zweiten Durchgang besser“, berichtet VfB-Coach Sunay Acar. Der GSV ging bereits nach drei Minuten durch Andreas Isailovic in Führung. „Leider haben wir erst spät das 1:1 erzielt. Vielleicht wäre sonst sogar ein Sieg drin gewesen“, ärgert sich Acar, dessen Team nach einer Ampelkarte gegen den eingewechselten Danilo Ruiz-Cumbo (90./+2) die Partie zu zehnt beenden musste.

Gruppe 5: Duisburger FV 08 – Arminia Klosterhardt II 0:4 (0:0): Zwischen der 58. und 79. Minute setzte es für den DFV 08 vier Gegentore, die Trainer Dirk Pusch verzweifeln lassen: „Eine Mannschaft hat mit Herz und eine Mannschaft ohne Herz gespielt. Man kann Spiele verlieren, auch in dieser Höhe, aber nicht auf diese Art und Weise.“ In einem bis dahin ausgeglichenen Spiel, dass aufgrund widriger Platzverhältnisse in Hochfeld auf den Kunstrasenplatz der Sportschule Wedau verlegt wurde, verloren die Hochfelder nach dem ersten Gegentor den Faden. „Die Mannschaft ist in sich zusammengefallen. Diese Leistung kann ich mir nicht erklären“, erklärt Pusch enttäuscht.

DJK Vierlinden – TuB Bocholt 1:3 (0:1): Die Luft im Duisburger Norden wird dünner. Im vierten Spiel in Folge bleibt die DJK sieglos und überwintert somit auf Platz 14. „Ich bin sehr enttäuscht. Wir haben teilweise verteidigt wie Bambini“, ärgert sich Trainer Almir Duric. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang den Bocholtern in der 21. Minute die Führung. Michel Wesendonk verwandelte nach Foulspiel von Sebastian Bergmann einen Strafstoß zum 1:0. „Dabei waren wir die etwas bessere Mannschaft. Nach der Pause haben wir dann auf dann auf den Ausgleich gedrängt“, beschreibt Duric.

Nachholspiel erst im Februar

DJK-Torjäger Benjamin Koncic glich in der 68. Minute aus, ehe Wesendonk die Gäste erneut in Führung schoss (78.). Zwei Minuten später sah Verteidiger Ali Yavuz nach einem Foulspiel als letzter Mann die rote Karte und befeuerte damit nicht gerade die Schlussoffensive seiner Mannschaft. Der erneute Ausgleichstreffer blieb aus, stattdessen traf Moritz Amler zum 1:3 (88.). „Wir haben wie in den letzten Wochen zu viele Fehler gemacht. Vor allem das Defensivverhalten war nicht gut“, resümiert Almir Duric enttäuscht. Das für Mittwoch geplante Nachholspiel beim RSV Praest wurde auf den 1. Februar verschoben.