Duisburg. Der VfB Homberg II musste in der Handball-Landesliga die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Hiesfeld/Aldenrade II machte es besser.

Duisburger Landesligisten mit unterschiedlichen Serien

Aller guten Dinge sind drei. Aller schlechten Dinge aber auch. Während die HSG Hiesfeld/Aldenrade II in der Handball-Landesliga den dritten Sieg in Folge einfuhr, ging der VfB Homberg II zum dritten Mal hintereinander leer aus.

VfB Homberg II – TV Borken 31:32 (16:16): Das Duell der Tabellennachbarn war an Dramatik nicht zu überbieten. Beim 9:6 (14.) führten die Gäste für wenige Sekunden mit drei Toren. Ansonsten lieferten sich die Rivalen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sechs Sekunden vor dem Ende traf Thomas Dürdoth in Überzahl – der VfB hatte den Torwart zugunsten des siebten Feldspielers herausgenommen – zum Ausgleich. Der Rücktausch funktionierte dann nicht so wie erhofft, sodass Borkens Sebastian Kass mit seinem ersten Treffer zum Matchwinner avancierte. Mit der Schlusssirene traf er von der Mittellinie ins verwaiste Tor.

Einen Vorwurf konnte Trainer Oliver Kratky seinem Team nicht machen: „Die Jungs haben ordentlich gekämpft. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Leider hatten wir das Glück nicht auf unserer Seite.“ Am Sonntag (16 Uhr, EKG) haben die Homberger, die aktuell Sechster sind, zum Rückrundenstart den Tabellenneunten TuS Lintfort zu Gast.

MTV Rheinwacht Dinslaken II – HSG Hiesfeld/Aldenrade II 24:27 (10:12): Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kontrollierte die HSG-Reserve das Geschehen und entschied das Derby souverän für sich. Entschieden war die Partie, als sich die Rot-Weiß-Violetten von 20:17 (47.) auf 23:17 (49.) absetzen konnten. „Im gebundenen Spiel stand unsere Abwehr sehr gut. Da hat sich der MTV die Zähne ausgebissen“, zeigte sich Trainer Jörg Schnier zufrieden: „Nur dass wir nach dem 27:20 noch vier Tore kassieren, war überflüssig.“

Einen gelungenen Einstand feierte A-Junior Philipp Bruns. Der Rechtsaußen steuerte fünf Treffer bei. Zum Rückrundenauftakt ist die HSG am Sonntag (11.30 Uhr) beim Tabellenführer DJK Styrum zu Gast.