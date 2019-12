Duisburger Landesligisten schließen das Jahr mit Derbys ab

Die Terminplaner der Fußball-Landesliga überraschten im Sommer mit der Idee, alle vier Duisburger Teams an einem Spieltag in zwei Derbys gegeneinander spielen zu lassen. In der Hinrunde fanden die Partien zeitgleich statt. Diesmal ist die Sache entzerrt. Heute spielt der FSV gegen Genc, morgen erwartet Hamborn 07 den DSV 1900.

FSV Duisburg – SV Genc Osman Duisburg (Sa., 18 Uhr): Das 1:2 im Hinspiel hat FSV-Trainer Markus Kowalczyk noch in Erinnerung. „Da hat Genc drei Punkte erobert, das muss reichen“, sagt er augenzwinkernd. Klar: Nach dem 2:3 im Topspiel beim TV Jahn Hiesfeld muss sein Team gewinnen, um Platz zwei zur Winterpause zu sichern und den Kontakt zum Tabellenführer zu halten. „Wir sind gut gerüstet, die Niederlage in Hiesfeld ist verarbeitet“, versichert Kowalczyk, der an seiner Rechnung festhält, nach 39 Punkten in der Hinrunde auch in der Rückserie eine solche Bilanz anzupeilen und dann auf jeden Fall ein Wort um den Aufstieg mitzusprechen.

Nach längerer Verletzungspause könnte Ricardo Ribeiro wieder ein Thema sein. Die vom Offensivmann ausgehende Unberechenbarkeit hat dem FSV in den vergangenen Wochen gefehlt.

Basol erwartet ein heißes Spiel

„Das ist ein türkisches Derby, die Vereine sind befreundet, das wird ein heißes Spiel“, freut sich Genc-Trainer Ilyas Basol auf die Partie und schiebt nach: „Der FSV hat eine Spitzenmannschaft. Aber an einem guten Tag haben wir auch eine.“ Bleibt somit offen, ob die Neumühler nun ausgerechnet heute einen guten Tag erwischen. Zuletzt gab es zwei schlechte Tage: bei den Niederlagen bei Spitzenreiter Hiesfeld und gegen Schlusslicht Solingen. Der Trainer weiß, was seinem Team fehlt, um nicht nur an guten Tagen an Spitzenmannschaft durchzugehen: die Konstanz.

Immerhin hat sich die personelle Lage bei Genc entspannt. Murat Alkurt, Samed Basol, Salih Altin, Samet Sadiklar sowie Torhüter Adnan Laroshi sind wieder fit und bereit für die Startelf. Lediglich Valdet Totaj, der im Hinspiel in letzter Sekunde zum 2:1-Sieg traf, droht mit einem Pferdekuss auszufallen.

Hamborn 07 – Duisburger SV 1900 (So., 14.15 Uhr): Beide Teams wollen nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern. Dazu werden höchstwahrscheinlich Derby-Punkte notwendig sein. Der DSV belegt den 13. Platz, die Löwen folgen auf Rang 14. In der Hinrunde wiesen die Löwen mit drei Punkten und 2:5 Toren (der einzige Sieg gelang gegen Genc Osman) die schlechteste Bilanz des Duisburger Quartetts in den innerstädtischen Duellen auf – das soll sich nun ändern. Der jüngste Trend von sieben Punkten aus drei Spielen gilt zumindest als Indiz, dass dies gegen 1900 klappen könnte.

DSV-Trainer Julien Schneider. Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services

Dass er eine solche Wende zum Besseren nach manchen tristen Wochen für möglich gehalten hat, steht für 07-Coach Michael Pomp außer Frage: „Ich glaube ja schließlich an das, was ich so erzähle. Insgesamt gibt es ein besseres Auftreten der Mannschaft, aber ich glaube, dass auch wir als Trainerteam uns entwickelt haben.“ Beim Unterfangen, das Jahr erfolgreich abzuschließen, kann Pomp wieder auf den beim 3:3 in Frohnhausen fehlenden Can Mikail Nazikkol zurückgreifen.

Es hätten mehr Punkte sein können

DSV-Trainer Julien Schneider möchte sich mit einem Erfolg in Hamborn weiter Luft verschaffen. Grundsätzlich ist Schneider mit dem bisherigen Abschneiden seiner Mannschaft – auch angesichts des großen Umbruchs im Sommer – einverstanden, aber: „Zwei, drei Punkte mehr hätten es schon sein können.“

Schneider richtet sich auf ein hartes Duell im Holtkamp ein: „Hamborn ist seit drei Spielen ungeschlagen. Die haben einen guten Lauf. Die werden Gas geben.“ Bei den Wanheimerortern fällt Enes Bayram mit einem Fingerbruch aus. Der Einsatz des weiterhin angeschlagenen Pierre Kanzen ist gefährdet.