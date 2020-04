Fußball-Landesliga Duisburger SV 1900 bietet virtuelle Wurst an

Duisburg. Geistertickets sowie virtuelles Bier und virtuelle Würstchen: Mit Hilfe einer Plattform des TC Freisenbruch hofft der DSV 1900 auf Unterstützung.

So sehr sich der Fußballverband Niederrhein und die anderen zuständigen Verbände auch zieren: Die Wahrscheinlichkeit, dass bald wieder Amateurfußball gespielt werden kann, ist nicht gerade groß. Zahlreiche Vereine werden nun kreativ im Umgang mit der Corona-Krise – auch um Einnahmeverluste auszugleichen. „Viele Leute wollen ihrem Verein helfen, wissen aber vielleicht nicht wie“, sagt Julien Schneider, der Trainer des Landesligisten Duisburger SV 1900. So ist er im Netz fündig geworden – beim Essener Verein TC Freisenbruch.

Onlineaffiner Verein

Das Angebot im Überblick. Foto: Duisburger SV 1900

„Das ist ohnehin ein interessanter Club“, sagt Schneider. „Dort kann man gegen eine Art Obolus mitbestimmen – mit welcher Taktik gespielt wird, wer aufläuft, wer Trainer ist.“ Und die onlineaffinen Freisenbrucher haben noch etwas auf die Beine gestellt: „Einen Shop, in dem man Geisterspieltickets, virtuelle Bratwürste und ebenso virtuelles Bier kaufen kann“, so Schneider. „Und dieses Portal stellt der TC auch anderen Vereinen zur Verfügung.“

Von dieser Möglichkeit macht der DSV 1900 nun Gebrauch. „Wir haben einen Webmaster, der sehr fix ist“, so Schneider. So gibt es Geistertickets für sechs Euro, die nur in der Vorstellung existierende Wurst für zwei Euro, eine imaginäre Kiste Bier für 14,50 Euro sowie eine Flasche imaginäres Bier – natürlich von der Sorte „Corona Extra“, die es übrigens wirklich gibt, für 2,50 Euro.

„Wir hoffen, dass auf diesem witzigen Weg etwas zusammen kommt, um die fehlenden Einnahmen auszugleichen“, sagt Schneider.

Der „Geistershop“ im Netz: www.geisterspieltickets.de/duisburger-sv1900