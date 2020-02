Beim Nachholen der wegen Orkantief „Sabine“ ausgefallenen Partien in der Gruppe 1 der Fußball-Landesliga machen der Duisburger SV 1900 und der ESC Rellinghausen den Anfang: Während alle anderen Teams erst am Samstag kicken, empfangen die abstiegsbedrohten Wanheimerorter den Tabellensechsten aus Essen bereits am Mittwochabend um 19 Uhr an der Düsseldorfer Straße.

„Beide Vereine sind überein gekommen, dass ihnen der Termin besser passt“, erklärt DSV-Trainer Julien Schneider den Termin am Mittwochabend. Wann gespielt wird, ist für ihn auch eher zweitrangig – nach dem 0:1 am vergangenen Sonntag bei Schlusslicht Steele 03/09 kommt es nun noch mehr auf das „Wie“ an. „Es ist wichtig, dass wir uns jetzt selbst in den Griff kriegen. Die Spieler müssen den Willen zeigen, für sich selbst und für die anderen Verantwortung zu übernehmen“, fordert Schneider. Da ist für ihn die Tabelle, in der sein Team mit einem Sieg zumindest vorübergehend ans rettende Ufer springen könnte, eher zweitrangig.

Ein Spieler, der stets die nötige Mentalität mitbringt, ist Kapitän Pierre Kanzen – und der ist ausgerechnet wegen der fünften gelben Karte gesperrt. „Pierre wird versuchen, von außen mitzuhelfen“, so Julien Schneider. Dass ihm auch noch Yunus Kocaoglu und Enes Bayram fehlen, macht die Aufgabe nicht einfacher.

GSG empfängt Hiesfeld

Ebenfalls am Mittwochabend empfängt Fußball-Bezirksligist DJK Vierlinden zu einem Testspiel A-Ligist Rheinland Hamborn. Ab 19.30 Uhr will die DJK, die durch die 3:4-Niederlage gegen Stenern auf den Relegationsplatz abgerutscht ist, ihre Form verbessern. Rheinland konnte zum Rückserienauftakt gegen Meiderich 06/95 gewinnen und präsentierte sich in guter Verfassung.

Zur gleichen Zeit wird das Viertelfinale im Kreispokal komplettiert. Die GSG Duisburg, Spitzenreiter der Kreisliga A, empfängt an der Großenbaumer Allee Landesliga-Tabellenführer TV Jahn Hiesfeld. Der Sieger dieser Partie bekommt es am Mittwoch, 4. März, mit Bezirksligist Viktoria Buchholz zu tun. Die GSG würde den Nachbarn dann bei sich begrüßen, Hiesfeld müsste in Buchholz ran.