Duisburger SV 1900 kassiert spät den Ausgleich

Die Stimmung auf der abendlichen Weihnachtsfeier war gut. Und wie war die Gefühlslage nach dem 1:1 (1:0) beim SV Wermelskirchen? „Ich würde sagen, neutral“, erklärte Julien Schneider der Trainer des Fußball-Landesligisten Duisburger SV 1900. Der Zeitpunkt, an dem sich die Wanheimerorter den Ausgleich einfingen – fünf Minuten vor dem Ende – war ärgerlich. „Insgesamt betrachtet ist die Punkteteilung aber gerechtfertigt“, so Schneider. „Immerhin haben wir den Abstand auf Wermelskirchen gewahrt.“

40 starke Minuten

Es hätte freilich auch mehr herausspringen können – wären die vollen 90 Minuten so verlaufen wie die 40 Minuten zu Beginn. „Wir haben lange Zeit in der ersten Halbzeit rein gar nichts zugelassen“, berichtet der Coach. „Wir hatten das Spiel im Griff.“ Und nach 21 Minuten lag der DSV schließlich auch in Führung. Yunus Kocaoglu leitete den Angriff ein, Enes Bayram spielte die Flanke und Berkay Basri Ersöz musste nur noch den Fuß hinhalten, um am langen Pfosten zum 1:0 zu vollenden. „Leider haben wir in den letzten fünf Minuten vor der Pause unsere Ordnung verloren. So kam Wermelskirchen noch einmal zu einer großen Chance“, so Schneider.

Diese fünf Minuten setzten sich dann auch nach dem Seitenwechsel fort. „Wir haben gut verteidigt, aber nicht wir haben wie zu Beginn des Spiels bestimmt, was mit dem Ball passiert, sondern Wermelskirchen“, sagt Schneider. „Ich hatte den Eindruck, dass die Angst, Fehler zu machen, groß war. Auch bei Ballbesitz waren wir nicht mehr zwingend.“ So wurde der Druck der Gastgeber größer, so dass Sebastian Pichura fünf Minuten vor dem Ende das 1:1 gelang. In der Schlussphase landete noch einmal ein 35-Meter-Distanzschuss der Hausherren auf der DSV-Latte – letztlich blieb es beim leistungsgerechten Remis. In der Nachspielzeit kassierte SVW-Spieler Nick Salpetro eine gelb-rote Karte, was aber keine Auswirkung mehr auf das Spiel hatte.