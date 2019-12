Duisburg. Die Füchse haben einen Amerikaner als Ersatz für Pavel Pisarik verpflichtet. Der 28-Jährige kann schon einige Erfahrung in Deutschland vorweisen.

Duisburgs Neuzugang Ryan Gibbons weiß, wo das Tor steht

Am Samstag noch hatte Kyle Gibbons kein Dach über dem Kopf – denn er lief für den EC Bad Nauheim im DEL2-Open-Air-Spiel am Bie­berer Berg in Offenbach gegen die Löwen Frankfurt auf. Nun wechselt der 28-jährige US-Amerikaner zum Eishockey-Oberligisten EV Duisburg und schließt die Lücke, die der Abgang des Tschechen Pavel Pisarik bei den Füchsen hinterlassen hatte.

Starke Zeit in Deggendorf

In ihrer Mitteilung zum Wechsel sprechen die Schwarz-Roten von einem „Hochkaräter“ – und damit liegen sie nicht so falsch. Zuletzt spielte Gibbons für die Roten Teufel in Bad Nauheim, wo aber sein Tryout-Vertrag trotz fünf Toren in 15 Spielen nicht verlängert worden ist. In Deutschland sorgte er im Trikot des Deggendorfer SC für Furore, mit dem er 2018 aus der Oberliga Süd in die DEL2 aufgestiegen ist. Im Aufstiegsjahr der Niederbayern langte Gibbons ordentlich zu. In 59 Spielen traf er 55 Mal und bereitete zudem 61 Tore vor. In drei Jahren lief er 171 Mal für Deggendorf auf. Die 15 Spiele für Nauheim mitgerechnet sammelte er in der Oberliga und DEL2 insgesamt 147 Treffer und 132 Torvorlagen.

Was einer schnellen Eingewöhnungsphase dienen dürfte: In Deggendorf spielte er bereits mit den aktuellen EVD-Verteidigern Mathias Müller und Milos Vavrusa zusammen. Auch den Füchse-Kanadier Matt Abercrombie kennt er gut, immerhin liefen sie in der Saison 2013/14 gemeinsam für Toledo Walleye in der nordamerikanischen ECHL auf – wenn auch nur zehn Spiele lang.

„Wir wollten jemanden verpflichten, der sich in Deutschland bereits auskennt und weiß, wo das Tor steht“, so Füchse-Trainer Uli Egen. Beim EVD bekommt Gibbons die Nummer 15 und soll bereits am Wochenende für die Füchse auflaufen, wenn alle Passformalitäten erledigt sind.

Die Füchse müssen am Freitag (20 Uhr) bei den Black Dragons Erfurt ran. Am Sonntag (18.30 Uhr, Jomizu-Arena) sind die Moskitos Essen zum Derby an der Wedau zu Gast. (the)