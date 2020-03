Pia Maertens war frustriert. Zu frustriert, um etwas zu sagen. „Sie würde das lieber an einem anderen Tag kommentieren“, sagte ihre Mutter und langjährige Trainerin Susi Wollschläger. Das Verständnis dafür geht über das einer Mutter weit hinaus. Die Duisburgerin war selbst dreimal bei Olympischen Spielen dabei, stand auch 1992 im Tor der deutschen Hockey-Nationalmannschaft der Frauen, als das Team in Barcelona die Silbermedaille gewann. Sie weiß also nur zu gut, worum es bei Olympia geht.

„Pia ist wie jedem anderem natürlich völlig klar, dass die Entscheidung, die Olympischen Spiele zu verschieben völlig richtig ist“, sagte Wollschläger, kurz nachdem Japans Premierminister Shinzo Abe genau dies verkündet hatte. „Dennoch ist man als Sportler dann einfach traurig und niedergeschlagen.“

Ihre Tochter hätte die Familiengeschichte fortschreiben können – worauf sie nun natürlich für das Jahr 2021 hofft. Die 21-Jährige war im vergangenen Jahr der Shooting Star im Team von Bundestrainer Xavier Reckinger. Sie nahm in der Teamwertung jeweils den geteilten ersten Platz ein für sowohl die meisten Einsätze als auch die meisten Torerfolge.

Olympia ist das Größte

„Die Olympischen Spiele sind für eine Hockey-Nationalspielerin das Größte, was zu erreichen ist. Da kommt keine Weltmeisterschaft ran“, berichtet Wollschläger. „Das zu verpassen, ist sehr traurig.“ Dabei geht es nicht nur um die Frage der Medaillen. „Plötzlich sind die Stadien voll, die Medien interessieren sich außergewöhnlich für unseren Sport. Diese Aufmerksamkeit bringt uns während Olympia auf Augenhöhe mit Sportlern, die an so etwas gewöhnt sind“, sagt die einstige Weltklasse-Torhüterin. „1988 bin ich mit Steffi Graf ins Stadion eingelaufen“, erinnert sich Wollschläger an die Tennis-Ausnahmekönnerin, die in jenem Jahr den noch heute einzigartigen „Golden Slam“ erreichte. „Mit solchen Sportlern zusammenzukommen gehört auch zum Erlebnis Olympia.“

Und auch persönlich wird viel investiert. „Es geht um die Uniplanung, die Frage eines Vereinswechsels, die persönlichen Planungen“, weiß Wollschläger, was für Sportlerinnen und Sportler dahinter steckt, Olympia abzusagen – so richtig es auch ist.

Eidner: Eine extreme Leere

Dennis Eidner (rechts) sieht seinen Traum davonfliegen. Foto: Zoltan Leskovar

Dennis Eidner fällt es schwer, in Worte zu fassen, was gerade in ihm vorgeht. „Es ist eine extreme Leere“, sagt der Wasserballer des ASC Duisburg mit leiser Stimme. „Gefühlt ist es gerade so, als stünde man vor einem riesengroßen Nichts. Kein Training, keine DWL, kein Olympia – ich weiß mit mir gerade gar nichts anzufangen. Ich mache das jetzt seit 23 Jahren. Plötzlich ist dieser Traum erst einmal nicht mehr greifbar. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich schon einmal so lange nicht im Wasser war. Das ist mental schon sehr schwierig.“ Ende des Monats wollte der Center den Einstellungstest der Feuerwehr in Duisburg absolvieren (auch dieser ist wegen der Coronakrise verschoben).

Tokio hätte bei geglückter Qualifikation den Abschluss seiner Nationalmannschaftslaufbahn bilden sollen, denn fraglich ist, ob der gebürtige Berliner im Falle einer erfolgreichen Bewerbung für ein sportliches Großereignis 2021 überhaupt eine Freistellung von seinem neuen Arbeitgeber erhalten würde. „Sie haben mir schon gesagt, dass der Zeitplan der Ausbildung so eng gestrickt ist, dass das eher schwierig ist“, so Eidner, der nicht nur sportlich mit der Ungewissheit leben muss. „Im Worst Case bin ich Ende des Monats arbeitslos“, sagt Eidner. „Im Moment habe ich eine vorläufige Reservistenstelle bei der Bundeswehr. Da weiß ich nicht, wie es weitergeht. Mit meiner Kochausbildung sind die Chancen am Arbeitsmarkt gerade auch nicht rosig. Das ist schon ein echt doofes Gefühl.“

Auch Paralympische Spiele sind betroffen

Katharina Bauernschmidt vom WSV Niederrhein versucht, positiv zu bleiben. Foto: Florian Schwarzbach / Blackburn-Photographie

Entspannter sieht Teamkollege Julian Real die Entscheidung des IOC. Derzeit übernimmt der ehemalige Kapitän des ASCD ins einer Wahlheimat Hannover hauptsächlich die Betreuung seines zweieinhalbjährigen Sohnes. „Ich bin quasi Hausmann. Das ist auch mal ganz schön“, so Real, der mit einer Verschiebung oder Absage der Spiele schon länger gerechnet hatte. „Ich lese jeden Tag den Corona-Liveticker, schaue Nachrichten – es ist eine Tragödie.“ Den unfreiwillig freien Sommer will der 29-Jährige nutzen, um sein Studium zügig zu beenden. Ob für ihn Olympia im kommenden Jahr überhaupt noch ein Thema sein wird, steht noch nicht fest: „Die familiäre Planung war eine andere. Da müssen wir uns mal als Familie in Ruhe zusammen setzen. Realistisch ist es aber schon, dass ich es machen werde.“

Auch die Paralympischen Spielen sind im Zuge der Olympia-Entscheidung verschoben worden. „Das ist natürlich vernünftig und die richtige Entscheidung – dennoch macht mich das traurig“, sagt Duisburgs Sportlerin des Jahres, die Parakanutin Katharina Bauernschmidt, die aber versucht, positiv zu bleiben. „Nun haben alle Athletinnen und Athleten die Chance, sich trotz der Pandemie sinnvoll auf die Spiele vorzubereiten, auch wenn es natürlich in diesem Jahr fraglich ist, ob etwas stattfinden kann. Die Quotenplätze bleiben aber wohl erhalten“, so Bauernschmidt, die sagt: „Dann heißt das Ziel trotz aller Probleme, die sich daraus ergeben, nun eben 2021.“