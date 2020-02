EHV NRW sagt Sonntagspiele ab – Oberliga nicht betroffen

Eishockey wird in den allermeisten Fällen in geschlossenen Eissporthallen gespielt – der Eishockey-Verband Nordrhein-Westfalen hat sich aufgrund der Unwetterwarnung bezüglich des Orkans Sabine am Samstag aber zu einer umfassenden Absage aller Spiele für den morgigen Sonntag entschieden. Betroffen sin alle Senioren- und Nachwuchsspiele im Bereich des EHV NRW. Das heißt im Regelfall: Regionalliga und abwärts.

„Die Mannschaftsbusse und die Fans sind abends unterwegs – genau dann, wenn es am schlimmsten werden soll. Wir wollten die Vereine nicht mit dieser Entscheidung alleine lassen“, erklärte Achim Staudt, der für den Spielbetrieb beim EHV NRW zuständige Vizepräsident. „Man muss sich vor Augen führen, dass die Fußball-Bundesliga über die Absage des Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln nachdenkt. Montags sollen Schulen geschlossen bleiben. Ich denke daher, dass dies die richtige Entscheidung ist.“

Nicht betroffen sind Spiele in Ligen, für die der übergeordnete Deutsche Eishockey-Bund zuständig ist. Heißt also: Die Absage des EHV NRW betritt nicht (!) das Oberliga-Spiel zwischen den Moskitos Essen und dem EV Duisburg. Ob der DEB eventuell nachzieht, steht noch nicht fest.