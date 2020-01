Eigentlich gerettet: CR muss trotz Sieg noch bangen

Irgendwo zwischen Jubel über den Erfolg sowie Stolz auf die starke Leistung auf der einen Seite und Frust auf der anderen Seite lag die Stimmung bei den Damen des Club Raffelberg am Sonntagnachmittag. Mit dem 3:3 (2:1) beim Crefelder HTC und dem 5:2 (4:0) daheim gegen den Bonner THV hätten die Duisburgerinnen den Klassenerhalt in der Hallenhockey-Bundesliga geschafft – wäre da nicht die ominöse Spielwertung zu Gunsten Bonns gewesen, das nun 5:0 in Düsseldorf am Grünen Tisch gewonnen hat, nachdem die Partie sportlich mit 2:11 in die Binsen gegangen war.

Dass dem DHC dieser Fehler unterlaufen war, ist schon ärgerlich genug. Dass der Deutsche Hockey-Bund angeblich – wie der CR es gehört hat – den Düsseldorfern eine falsche oder zumindest nicht eindeutige Information zur Spielberechtigung der betreffenden Spielerin gegeben habe, krönt die Geschichte nur umso mehr. So muss der Club Raffelberg auf das kommende Wochenende hoffen. Die Duisburgerinnen gehen mit zwei Punkten Vorsprung in das entscheidende Spiel, müssen aber bei Viertelfinalkandidat Uhlenhorst Mülheim ran, während Bonn zu Hause gegen den Crefelder HTC spielt, der keine Sorgen mehr hat.

CR dominierte den Gegner

„Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft, wie gut sie mit der Situation und dem Druck umgegangen ist“, sagte CR-Trainerin Susi Wollschläger. Denn in 45 von 60 Minuten am Sonntag dominierten die Raffelbergerinnen ihren Gegner deutlich, verpassten es nur, den Sieg klarer zu gestalten. Der Grund, dass Bonn nie in die Verlegenheit kam, auf Punkte hoffen zu können, stand zwischen den Pfosten. Denn die wenigen Chancen, die Raffelberg in dieser Phase zuließ, entschärfte die abermals überragende Johanna von dem Borne bravourös. Dass die Defensivleistung so stark war, ist bemerkenswert, „gerade weil wir zum Teil nur mit drei Verteidigerinnen agieren konnten“. Denn Anneke Maertens wurde während des Bonn-Spiels vom Ball im Gesicht getroffen, sodass sie nur noch eingeschränkt spielen konnte. Das Team spielte geduldig – und das, obwohl es bis zu 18. Minute dauerte, ehe Carla Mink das erlösende 1:0 gelang. Außerdem trafen Suzan Steinhoff, Laura Helmrich, Judith Bock und Lilien Reichert. Ärgerlich, dass es tags zuvor trotz Überlegenheit nur zu einem Remis reichte. Mit einem Sieg wäre der CR durch gewesen. Dort trafen Steinhoff, Bock und Maertens.

Für ein Ausrufezeichen sorgten die Raffelberger Herren bei ihrem 11:5 (6:1)-Auswärtssieg in der 2. Regionalliga gegen ETuF Essen. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben das ausgesprochen souverän gelöst“, freute sich Trainer Tim Leusmann darüber, dass die Revanche für die Hinspielniederlage klar gelungen ist. „Wir standen auch in der Defensive sehr stabil. Die Gegentore vier und fünf fielen erst kurz vor dem Ende.“ Nun kommt es am Sonntag (14 Uhr) zum Spitzenspiel gegen Wuppertal. Tore: Nils Basfeld (4), Tobias Prost (2), Florian Matania, Leo Sachenko, Mats Langhanki, Mika Saxe und Tobias Penninger.