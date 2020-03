Der MSV Duisburg hat in der Fußball-A-Junioren-Bundesliga einen Achtungserfolg hingelegt. Gegen Schalke 04 gab es ein leistungsgerechtes 1:1 (0:0)-Unentschieden. In einer chancenarmen ersten Hälfte gab es auf beiden Seiten nur eine Torannäherung. Während die Gäste die Latte trafen, scheiterte MSV-Offensivspieler Hyun Joon Park knapp. Nach dem Seitenwechsel kam Schalke durch einen Standard zur Führung (55.), ehe Ömer Faruk Özden (80.) per Weitschuss das 1:1 erzielte. MSV-Trainer Engin Vural war zufrieden: „Wir standen defensiv sehr stabil und haben nur wenig zugelassen. Auch wenn es für uns in der Tabelle nun etwas besser aussieht, müssen wir in den nächsten Wochen weiter intensiv an uns arbeiten.“

Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Der FSV Duisburg hat in der A-Junioren-Niederrheinliga beim KFC Uerdingen beim 1:1 (0:0) einen Punkt geholt und liegt nur noch vier Zähler hinter den Qualiplätzen zurück. In Uerdingen traf Justin Wendt zur Führung (25.), die aber nur eine Viertelstunde Bestand hatte. Coach Ahmet Tutal lobte seine Elf: „Die Jungs haben sich voll reingehängt und alles gegeben. Am Ende gab es einen ziemlichen Schlagabtausch, den beide Team für sich hätten entscheiden können.“

Die Partie des VfB Homberg beim SC Kapellen-Erft hat nicht stattgefunden, weil am Samstag auf der Platzanlage bei einem Sturm ein Baum umgekippt ist und die Anlage daher gesperrt wurde.

In der B-Junioren-Niederrheinliga hat Hamborn 07 das Derby gegen TuRa 88 mit 2:1 (1:1) gewonnen und sich etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Spieler des Tages war Marc-Aime Rigione, der beide Treffer (21./41.) erzielte, während für TuRa nur Nana Kwame Appiah (24.) traf. 07-Trainer Göksan Arslan freute sich: „Aus meiner Sicht war das ein verdienter Erfolg für uns. Viel mehr freut mich aber, dass wir den Fußball gespielt haben, den wir uns schon so lange vorgenommen haben. Wenn wir nächste Woche vielleicht nochmal nachlegen können, sind wir noch gut im Rennen.“

Spieler des Tages: Marc-Aime Rigione (links), hier im Duell mit Berkant Kaya, schoss die Löwen gegen TuRa 88 Duisburg zum Sieg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Auch sein Gegenüber Hakan Kirmizigül sah die Hamborner verdient vorne: „Über den gesamten Spielverlauf ist das Ergebnis so in Ordnung. Nach unserem Ausgleich hatten wir eine gute Phase und hätten nachlegen können, was uns leider nicht gelungen ist.“

Der MSV Duisburg hat sein Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen klar mit 4:0 (1:0) für sich entschieden und bleibt Rot-Weiß Essen auf den Fersen. Schon im ersten Abschnitt hatten die Zebras mehr vom Spiel. Es bedurfte allerdings einer feinen Einzelaktion, die den MSV auf die Siegerstraße brachte, als Jan-Niklas Forger einen direkten Freistoß aus 25 Metern (40.) in den rechten Winkel beförderte. Forger erzielte danach auch die Tore zwei (57.) und drei (62.) und holte sich von Trainer Marc auf dem Kamp ein Sonderlob ab: „Das zweite Tor ist ebenfalls im Winkel eingeschlagen, während der dritte Treffer wieder ein direkter Freistoß war. Das muss ihm erstmal einer nachmachen. Insgesamt geht der Sieg völlig in Ordnung.“ Den vierten Treffer erzielte Hamza Anhari (67.).

Die C-Junioren des MSV Duisburg haben auch das erste Spiel nach der Winterpause gewonnen und damit die Tabellenführung in der U-15-Regionalliga übernommen. Gegen Bayer Leverkusen gab es nach zwei Treffern von Jad Munzer (20./55.) einen 2:0 (1:0)-Sieg. „Wenn Bayer Leverkusen zum MSV kommt und sich mit einer Fünferkette hinten reinstellt, dann ist das schon eine Ansage“, freute sich Trainer Vincent Wagner, der einen verdienten Sieg sah: „Nach der Pause hatten wir auch mal zwei knifflige Situationen, aber insgesamt waren wir feldüberlegen und die bessere Mannschaft“.

In der C-Junioren-Niederrheinliga hat Hamborn 07 bei Tabellenführer SpVg. Schonnebeck mit 0:3 (0:3) verloren. Dabei lagen die Löwen schon früh mit zwei Toren zurück und waren so schnell im Hintertreffen. Danach spielte 07 ordentlich mit, war vor dem Tor aber nicht abgebrüht genug.