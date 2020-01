Duisburg. Der EV Duisburg besiegt Herne in einem packenden Oberligaspiel vor 1057 Zuschauern mit 6:4. Kyle Gibbons erzielt für die Füchse drei Tore.

Ein Spektakel und drei Punkte: EVD gewinnt Derby gegen Herne

Der EV Duisburg und der Herner EV boten den 1057 Zuschauern am Freitagabend ein Eishockey-Spektakel. Die Füchse sorgten dabei für einen Paukenschlag. Sie besiegten den Oberliga-Tabellenzweiten mit 6:4 (0:1, 3:1, 3:3).

Beide Teams lieferten sich von Beginn an einen heißen Fight – zunächst mit den besseren Torchancen für die Füchse. Artur Tegkaev setzte den Puck in der vierten Minute neben das Tor. Wenige Sekunden später scheiterten erst Alexander Spister und dann im Nachschuss Alexander Eckl an Ex-EVD-Goalie Björn Linda. Später verpassten Max Schaludek (17.) und Matt Abercombie (18.) die Duisburger Führung.

Wendler pariert Herner Chancen

Aber auch EVD-Torwart Christian Wendler erhielt ausreichend Gelegenheit, sich auszuzeichnen. In der sechsten Minute parierte er bei einer Doppelchance der Herne. In der elften Minute lief Patrick Asselin unmittelbar nach Ablauf einer Herner Strafzeit alleine auf Wendler zu, doch der Duisburger zeigte starke Nerven und parierte.

Doch acht Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels erwischte es die Füchse. Niemand fühlte sich für Marcus Marsall zuständig, und der Herner Kapitän knallte den Puck per Distanzschuss in den Winkel zur Gästeführung.

Im zweiten Drittel überschlugen sich die Ereignisse. Gerade 17 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Puck im Herner Netz. Kyle Gibbons traf zum 1:1. Das war für die Füchse eine Initialzündung. Alexander Spister (22.) und Alexander Eckl (25.) vergaben das 2:1, das schließlich Robin Slanina in der 29. Minute erzielte.

Drei Mann auf der Strafbank

Die Duisburger nahmen dann aber Druck und Spielfluss mit auf die Strafbank. Zeitweise verbüßten drei Füchse gleichzeitig ihre Strafen, gut zwei Minuten lang hatte Herne zwei Mann mehr auf dem Eis. Das konnte nicht gutgehen: Marcus Marsall nutze die doppelte Überzahl der Gäste zum Ausgleich (32.).

Wieder vollzählig fand der EVD zurück ins Spiel – und das erfolgreich. Tim Krüger zog knapp hinter der blauen Linie ab und traf zum 3:2 (34.). Nach der zweiten Drittelpause versuchte Herne, Ruhe ins Spiel zu ringen und den EVD zu kontrollieren. Vergeblich. Der offene Schlagabtausch ging weiter. Erst vergab Robin Slanina auf Füchse-Seite (43.), 15 Sekunden später bewahrte Christian Wendler sein Team vor dem Ausgleich. In der 44. Minute traf Kyle Gibbons zum 4:2 und nahm damit ein wenig Druck vom Kessel. Max Schaludek hätte eine Minute später für eine Vorentscheidung sorgen können, doch er traf nur die Latte.

Torfestival bis zur letzten Minute

Herne kam zurück – wieder mit Marcus Marsall. Der Stürmer nutzte eine Unachtsamkeit in der Duisburger Abwehr und traf zum HEV-Anschluss zum 3:4. Das Spektakel ging weiter. Artur Tegkav traf in der 56. Minute zum 5:3, doch nach nur 32 Sekunden verkürzte Herne erneut – diesmal durch Niklas Heyer. Nachdem Herne den Torwart vom Eis genommen hatte, machte Gibbons jedoch alles klar.

Tore: 0:1 (19:52) Marsall (Calabrese, Asselin), 1:1 (20:17) Gibbons (Tegkaev, Abercrombie), 2:1 (28:24) Slanina (Lemmer), 2:2 (31:17) Marsall (Asselin, Liesegang/5-3), 3:2 (33:44) Krüger (Gärtner, Slanina), 4:2 (43:20) Gibbons (Tegkaev, Spelleken), 4:3 (46:49) Marsall (Thomas Ziolkowski), 5:3 (55:26) Tegkaev (Abercrombie, Gibbons), 5:4 (55:58) Heyer (Calabrese, Fominych), 6:4 (59:00) Gibbons (Tegakev, Gärtner/ENG). Strafen: Duisburg 10, Herne 4. Zuschauer: 1057.