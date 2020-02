Ein Tag, an dem für den MSV Duisburg nichts klappen wollte

Es gibt Tage, da will einfach nichts klappen. Das erste Spiel nach der Winterpause bescherte den Fußballerinnen des MSV Duisburg einen solchen Tag. Keine Frage, dass die SGS Essen genug Qualität mitbringt, das Derby der Frauen-Bundesliga auch unter normalen Umständen mit 4:0 (3:0) zu gewinnen – doch die Begleitumstände erhöhten auf Seiten der Zebras noch einmal den Frust.

Dass beispielsweise Rückkehrerin Danica Wu das Spiel gegen ihren Ex-Klub nur in Trainingskluft auf der Tribüne verfolgen konnte, war so ein Umstand. „Wir haben als Verein alles getan, aber leider hat sie noch nicht die Aufenthaltsgenehmigung und damit keine Spielberechtigung erhalten“, stellte Trainer Thomas Gerstner verärgert fest. Mit der Kanadierin wäre es sicherlich ein anderes Spiel geworden.

Frühes 1:0 nach strittiger Ecke

Ohne sie stand es schon nach einer Minute 1:0 für die Gäste. Das regte Thomas Gerstner noch mehr auf, denn der Kopfballtreffer von Nina Brüggemann fiel nach einer Ecke, die es für ihn nie hätte geben dürfen: „Die Essenerin schießt den Ball weit ins Aus, niemand von uns ist in der Nähe des Balles.“ Für den MSV-Coach war dies der Ansatz, an der mentalen Fitness von Schiedsrichterin Katrin Rafalski zu zweifeln: „Sie hat schon am Freitag das Herren-Drittligaspiel zwischen Würzburg und Münster gepfiffen. Es gab mehrere Szenen, und zwar nicht nur solche, in denen gegen uns entschieden wurde, in denen man gesehen hat, dass das für sie scheinbar zu viel war.“

Als wäre das nicht genug gewesen, verdrehte sich Außenverteidigerin Vanessa Fürst wenig später bei einem Zweikampf das Knie und musste in die BGU-Klinik nach Buchholz gebracht werden. „Wir hoffen, dass es nichts Schweres ist, aber beim Knie hat man immer Bauchschmerzen“, so Gerstner. Augenblicke darauf fiel das 0:2 – wieder nach einer Ecke, wieder nach einem Kopfball. Diesmal von Lea Schüller, wobei Kapitänin Meike Kämper sich die Kugel letztlich bei ihrem Saisondebüt selbst ins Tor faustete.

Die unglücklichen Situationen rissen nicht ab. Fünf Minuten vor der Pause flog diesmal keine Ecke, sondern ein Freistoß von der rechten Essener Angriffsseite in den Strafraum. Lea Schüllers Kopfballversuch wäre harmlos geendet, prallte aber gegen Claire O’Riordans Kopf und von dort ins Tor. Die Entscheidung war damit gefallen, auch wenn der MSV nicht aufgab und das Bemühen erkennbar war. Große Chancen von Lisa Makas (45.) und Julia Debitzki (81.) blieben aber ohne Ertrag. Ins Tor trafen die Gastgeberinnen nur auf der falschen Seite: Erneut war es Claire O’Riordan, die in der 64. Minute ihren Fuß fatal in einen Schuss von Lena Oberdorf hielt.

MSV: Kämper – Moore, O’Riordan, Hochstein, Fürst (10. Lange) – Debitzki – Angerer (59. Morina), Arghandiwal, Radtke, Makas – Maksuti (64. Halverkamps).

Tore: 0:1 Brüggemann (1.), 0:2 Schüller (10.), 0:3, 0:4 O’Riordan (40., 63., Eigentore).