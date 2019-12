Eintracht-Coach Greinert sieht Druck im Derby bei der HSG

Zumindest, was die Meisterschaft angeht, klingt das Jahr für die drei Duisburger Teams in der Handball-Oberliga der Frauen am kommenden Wochenende aus. Nur für Eintracht Duisburg ist noch nicht ganz Schluss: Nach dem Derby bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade steht am kommenden Donnerstag noch das Niederrheinpokalspiel beim TV Aldekerk auf dem Programm.

HSG Hiesfeld/Aldenrade – Eintracht Duisburg (Sa., 18 Uhr, Driesenbusch): Für Janosch Greinert sind die Rollen in diesem Spiel eindeutig verteilt. „Der Druck auf die Aldenraderinnen ist eindeutig größer. Wenn sie das verlieren, können sie die Meisterschaft wohl vergessen“, sagt der Trainer der Eintracht, der im Umkehrschluss feststellt, dass seine Schützlinge in Walsum „nichts zu verlieren“ haben. Sein Gegenüber Dirk Rahmel mag das nicht ganz so drastisch formulieren und stellt lediglich fest: „Wir spielen zu Hause und wollen das Jahr einigermaßen gut abschließen.“ Das wäre mit einem Sieg für die Spielgemeinschaft verbunden, die derzeit einen Punkt hinter Spitzenreiter TV Aldekerk II liegt.

Kein Kreuzbandriss bei Maike Kern

Unter der Woche gab es eine bedingt gute Nachricht für die HSG: Maike Kern hat sich nicht den befürchteten Kreuzbandriss zugezogen. Allerdings wurden ein Knorpelschaden und ein Meniskusschaden diagnostiziert, was jeweils ebenfalls mit einer langen Pause verbunden sein dürfte. Ansonsten gibt es bei den Gastgeberinnen keine Ausfälle. Die Eintracht dürfte, wenn sie komplett antreten kann, das aufs Feld bringen, was sie laut Dirk Rahmel ausmacht: „Die spielen eine hervorragende Rolle als Aufsteiger, weil sie eine eingespielte Mannschaft sind.“

TV Lobberich – GSG Duisburg (So., 13.45 Uhr): Trainer Jürgen Mölleken fiebert der Pause entgegen – die nicht lang ist, denn schon am 5. Januar steht das Pokalspiel gegen den VfL Rheinhausen an, ehe es eine Woche später gegen die Bergischen Panther bereits wieder um Punkte geht. „Ich hoffe, dass in dieser kurzen Zeit vielleicht ein paar Spielerinnen fit werden“, sagt der Coach, der mit einigen Sorgen nach Nettetal reist. Da die Reserve zeitgleich in der Bezirksliga spielt, kann der geschwächte Kader auch kaum aufgefüllt werden. Möllekens Erwartung an das Spiel: „Die Chancen stehen 30:70, dort etwas mitzunehmen. Lobberich ist bei Tempogegenstößen stark, die müssen wir unterbinden.“