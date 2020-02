„Enge Kiste“ für HSG – Debakel für GSG Duisburg

In der Frauenhandball-Oberliga hat die HSG Hiesfeld/Aldenrade ihr Heimspiel gewonnen, während Eintracht Duisburg die Partie gegen den Tabellenzweiten verlor. Die GSG Duisburg erlebte gegen Ligaprimus Aldekerk ein Debakel.

HSG Hiesfeld/Aldenrade – HSG Bergische Panther 26:23 (12:9): Dirk Rahmel sollte Recht behalten. Der Trainer der HSG prophezeite bereits vor dem Spiel eine „enge Kiste“. Ein deutlicher Sieg wie beim 34:21 im Hinspiel blieb aus, dennoch setzten sich die Gastgeber verdientermaßen durch. „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt die Befürchtung, dass wir das Spiel verlieren könnten“, erklärt Rahmel, der dennoch einige Unkonzentriertheiten seines Teams bemängelt: „Wir hätten konsequenter im Abschluss und auch in der Verteidigung agieren können. Vor allem vorne haben wir leichtsinnige Fehler gemacht.“

Ein Sonderlob verdiente sich Nele Ahlendorf, die neun Treffer erzielte. Rahmel: „Sie hat ein herausragendes Spiel hinten wie vorne gemacht.“ Bereits am Dienstag ist die HSG erneut im Einsatz. Dann steht um 19.30 Uhr das Nachholspiel beim TV Lobberich an. „Wir wissen, was uns dort erwartet. Das Hinspiel haben wir ganz knapp mit einem Tor gewonnen“, erinnert sich Rahmel.

Eintracht Duisburg – Rheydter TV 21:23 (10:10): Die Eintracht konnte das Duell mit dem Tabellenzweiten sehr lange offenhalten. Nach einer Schwächephase nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeberinnen weniger als zwei Minuten vor der Schlusssirene sogar noch einmal auf ein Tor ran. „Leider waren die Schiedsrichter nicht ganz unschuldig am Resultat“, ärgert sich Trainer Janosch Greinert, dessen Team gegen die kompromisslose Deckung der Gäste nicht immer ein Mittel fand. „Es gab nur sehr wenige Zeitstrafen und teils sehr harte Aktionen blieben unbestraft“, erklärt Greinert, der mit der Leistung seines Teams zufrieden war: „Wir haben gegen den Tabellenzweiten gut mitgehalten.“

GSG Duisburg – TV Aldekerk II 22:47 (9:22): Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer setzte es eine deutliche Klatsche. Gegen die Offensivdeckung des ATV zeigten sich die Gastgeber vollkommen überfordert, sodass Aldekerk zu einfachen und schnellen Toren kam. Nur bis zur 10. Minute hielt die GSG das Spiel offen. Auch ein Team-Timeout im weiteren Verlauf brachte die Großenbaumerinnen nicht wieder in die Spur. Die Abschlussschwäche im Angriff ließ zudem die Differenz bis zur Pause bereits uneinholbar ansteigen. „Neben Ariane Stoppelkamp, die sich im Urlaub befindet, fehlte auch Laura Kühnel, die beruflich ein halbes Jahr in Kanada tätig ist. Dafür unterstützte die zweite Mannschaft das Team. Dies soll aber keine Entschuldigung für die desolate Vorstellung der Mannschaft sein“, erklärt Teammanager Werner Stöckmann.

Die Verbandsliga

Der Verbandsligist VfL Rheinhausen hatte beim Heimsieg gegen Bie­sel lange Probleme. Die Frauen des VfB Homberg kassierten eine knappe Auswärtspleite.

TSV Kaldenkirchen – VfB Homberg 24:23 (12:11): Nach einer schwachen Anfangsphase kämpfte sich der VfB eindrucksvoll ins Spiel zurück, führte bis zur 46. Minute und ging doch mit leeren Händen vom Parkett. „Es war ein sehr spannendes und gutes Spiel“, erklärt VfB-Coach Joshua Wiesehahn, der sein Team lobt: „Ich bin sehr stolz und zufrieden. Die Mannschaft hat eine überragende Leistung gezeigt.“

VfL Rheinhausen – ATV Biesel 27:20 (12:11): „Wir sind schlecht ins Spiel gekommen und erst einmal einem Rückstand hinterhergelaufen“, berichtet Uwe Kiel, Sportlicher Leiter beim VfL. Im Anschluss berappelte sich sein Team, das durch eine rote Karte gegen Marlies Hendricks bereits nach 25 Minuten geschwächt wurde. „Das war eher eine Berührung im Gesicht, als ein Schlag. Eine harte Entscheidung“, kommentiert Kiel und fügt an: „Das war ein hartes Stück Arbeit. Insgesamt war alles etwas schwerfällig.“ Am Dienstag sind die Bergheimerinnen erneut im Einsatz. Um 18.30 Uhr beginnt das Nachholspiel bei der SG Überruhr III.