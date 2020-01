Es wäre mal wieder Zeit für einen Sieg des MSV Duisburg

Den neuen Trainer des Fußball-Drittligisten SC Preußen Münster, Sascha Hildmann, kennt MSV-Coach Torsten Lieberknecht aus seiner Zeit, als er beim 1. FC Kaiserslautern in der A-Jugend spielte. Lange her. Lieberknecht plauderte aus dem Nähkästchen, dass „Hilde“ damals bei Autos sehr wählerisch gewesen sei und einen Mazda bevorzugt habe. Was Lieberknecht damit sagen wollte: Ein japanisches Auto war damals offenbar ein Statussymbol. Und der Coach geht davon aus, dass Hildmann auch am Samstag sehr wählerisch sein wird, mit welchem System und welchem Personal er ab 14 Uhr dem MSV Duisburg begegnen wird.

Der MSV reist als Tabellenführer nach Münster, belegt den 18. Rang und steckt damit tief im Abstiegssumpf. Diese Konstellation hat für Lieberknecht nur eine untergeordnete Bedeutung. „Ich habe eine hohe Meinung von Münster“, sieht der 46-Jährige den Gegner nicht als potenziellen Abstiegskandidaten.

Da waren die Herren noch jünger und die Haare länger: Sascha Hildmann (links) und Torsten Lieberknecht im November 2000 bei einem Spiel zwischen Aachen und Mainz. Heute treffen sie sich als Trainer. Foto: Imago

„Die wollen eine spielerische Lösung finden. Diese Mannschaft gehört fußballerisch zu den Besseren der Liga“, betont der 46-Jährige. Explizit hebt er dabei Mittelfeldspieler Lucas Cueto hervor. Der Deutsch-Spanier lag in der Hinrunde verletzungsbedingt mehrere Monate auf Eis. Dass er nun aber gut drauf ist, demonstrierte Cueto vor Wochenfrist, als er beim 2:1-Sieg in Jena beide Tore erzielte. Lieberknecht attestierte ihm Zweitliga-Niveau.

Das soll an Lobhudelei für den Gastgeber nun aber reichen. Nach drei Unentschieden in Folge würde dem MSV ein Sieg mal wieder gut zu Gesicht stehen. Ingolstadt, Mannheim und Unterhaching können den Zebras mit Siegen in Heimspielen dichter auf den Pelz rücken. „Wir haben immer den Anspruch, den Dreier zu holen“, bekräftigt Lieberknecht.

Im Kader wird es im Vergleich zur Vorwoche allenfalls minimale Veränderungen geben. Migel-Max Schmeling steht nach auskurierter Fersenblessur wieder zur Verfügung. Auch Arnold Budimbu, der unter der Woche mit Ohrenschmerzen aussetzte, ist wieder genesen. Neuzugang Matthias Rahn dürfte seinen Platz im Kader sicher haben. Der Innenverteidiger sorgte im Ingolstadtspiel nach seiner überraschenden Einwechslung für frischen Wind.

Scepanik für Engin?

Auch wenn Lieberknecht mit dem Vortrag im Spitzenspiel weitgehend zufrieden war, sind Veränderungen in der Startaufstellung denkbar. Das Spielsystem des Gegners und die schwierigen Platzverhältnisse im Preußenstadion sind dabei Faktoren. „Ich muss nichts verändern, weil jemand schlecht gespielt hat“, betont der Trainer.

Die Überraschungen in der Aufstellung gegen Ingolstadt (Vincent Gembalies und Ahmet Engin) begründete Lieberknecht auch damit, dass er die Spieler für eine gute Wintervorbereitung belohnen wollte. Nun hätte beispielsweise Lukas Scepanik eine Belohnung verdient – er holte gegen Ingolstadt den Elfmeter, der zum 1:1 führte, heraus. Ob Ahmet Engin aber verzichtbar wäre? Als U-19-Spieler gelang ihm immerhin mit dem MSV ein Sieg in Münster, was den Herren des Klubs zuletzt 1961 geglückt war. „Es wird Zeit, dass wir dort wieder gewinnen“, sagt der Mittelfeldspieler.