EV Duisburg baute beim Derby in Herne nach gutem Start ab

Mit 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) gegen Tabellenführer Herner EV verloren – klingt für den Eishockey-Oberligisten EV Duisburg prinzipiell sogar erst einmal respektabel. Allerdings müssen die Füchse eher einer verpassten Chance nachtrauern, denn wenn sie die Leistung des ersten Drittels über 60 Minuten geboten hätten, wäre wohl auch eine Überraschung im Ruhr-Derby möglich gewesen.

Im ersten Spielabschnitt war von Derbystimmung zumindest auf dem Eis noch nicht viel zu erkennen. Ohne eine einzige Strafe kamen beide Teams bis zur Drittelpause aus; sowohl die Gastgeber als auch die Füchse boten einen sehr konzen­trierten und stringenten Auftritt. Zwar hatte Herne erwartbar mehr vom Spiel, doch der EVD konnte mit der ersten und der zweiten Reihe immer wieder Nadelstiche setzen.

Duisburger Führung in der fünften Minute

Schon in der fünften Minute war das auch von Erfolg gekrönt, als sich Kyle Gibbons die Scheibe an der eigenen blauen Linie sicherte und dann einen klugen Pass auf seinen gestarteten Kollegen Matt Abercrombie spielte. Der Kanadier zog aus dem Handgelenk ab und überwand den früheren Duisburger Björn Linda zur 1:0-Führung. Der HEV hatte in der Folge mehr Puckbesitz und nutzte diesen Umstand schließlich in der 15. Minute zum Ausgleich durch Patrick Asselin aus. Augenblicke später hätte der EVD wieder vorn liegen können, doch Steven Deeg kam knapp zu spät, als Björn Linda einen Schuss von Sam Verelst prallen ließ.

Die Überzahl nach der Strafe gegen Markus Schmidt (rechts) nutzte Herne kurz vor Ende des Mitteldrittels zur 3:2-Führung. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Weil es bis dahin recht ordentlich für das Team von Uli Egen und Didi Hegen gelaufen war, erstaunte doch, wie es im zweiten Drittel weiterging – nämlich mit Gästen, die nun vor allem im Defensivverhalten jede Ordnung vermissen ließen. Nur 68 Sekunden nach Wiederbeginn ließen die Herner ihre Anhänger jubeln, als der ohne einen Gegenspieler vor dem EVD-Tor auftauchende Dennis Thielsch das 2:1 erzielte.

Gibbons trifft zum Ausgleich

Mit der strafenlosen Zeit war es nun auch vorbei. Acht Akteure schickte Schiedsrichter Lars Müller im Mitteldrittel nach draußen – vier auf jeder Seite. Da sich an der Duisburger Schwäche im Überzahlspiel geändert hat, war dies nicht zwingend ein Vorteil; beinahe wäre den Hernern durch Asselin sogar ein Unterzahltor gelungen. Dass der EVD mit einem Mann mehr auf dem Eis egalisieren konnte, war nicht auf gekonntes Ausnutzen dieses Umstands zurückzuführen, sondern vielmehr auf eine starke Einzelleistung von Kyle Gibbons in der 35. Minute.

Als es so aussah, als würde auch vor dem Schlussdrittel Gleichstand herrschen, schlug Herne vier Sekunden vor der Sirene doch noch zu. Wiederum war es Thielsch, der den Favoriten nach vorn brachte, als der EVD nach der zweiten Strafe gegen Markus Schmidt mit drei Akteuren gegen vier Herner auf dem Eis stand.

Im letzten Abschnitt wirkte es zunächst, als wollten die Ruhrstädter den Pflichtsieg ohne große Anstrengung nach Hause schaukeln. Das 4:2 durch Dominik Piskor (47.) schien so etwas wie die Vorentscheidung zu sein, doch der EVD kam noch einmal zurück. Wieder war es die erste Reihe, die für den Torerfolg sorgte: Der freistehend zum Schuss kommende Artur Tegkaev sorgte in der 51. Minute für neue Hoffnung. Die blieb aber unerfüllt – auch, weil in den Schlusssekunden ein vermeintliches Icing gegen den EVD gepfiffen wurde, das aber keines war, weil Ricco Ratajczyk in diesem Moment auf der Strafbank saß.

Tore: 0:1 (4:02) Abercrombie (Gibbons), 1:1 (14:37) Asselin (Liesegang, Marsall), 2:1 (21:08) aber (Calabrese, Kasten), 2:2 (34:39) Gibbons (Abercrombie/5–4), 3:2 (39:56) Thielsch (Asselin, Liesegang/4–3), 4:2 (46:48) Piskor (Fominych, Schmitz), 4:3 (50:44) Tegkaev (Abercrombie, Gibbons). Strafen: Herne 8, Duisburg 14. Zuschauer: 1826.