Füchse Duisburg versteigern Originaltrikots via Internet

Duisburg. Eine Abschlussfeier kann wegen Corona nicht stattfinden. Die Füchse versteigern aber ihre Trikots – auch um den nächsten Etat mitzufinanzieren.

Die Coronakrise hat auch den Eishockey-Oberligisten EV Duisburg fest im Griff. „Die Sponsorensuche gestaltet sich nach wie vor sehr schwierig“, sagt Fabian Schwarze für die Füchse. Zudem haben die Vorsichtsmaßnahmen dafür gesorgt, dass es in diesem Jahr keine Saisonabschlussfeier für die Fans gibt.

Tradition aufrecht erhalten

Dennoch „wollen wir die bei den Fans beliebte Tradition der Trikotversteigerung aufrecht erhalten und so allen Fans die Chance geben, sich ein Erinnerungsstück aus der abgelaufenen Oberliga-Saison der Füchse zu sichern und zudem den EVD zu unterstützen“, erklärt der Verein in einer Mitteilung. Zur Versteigerung steht der komplette schwarze Satz Heimtrikots, der von den Spielern während der ganzen Saison getragen wurden. „Demnach haben nahezu alle Trikots markante Spielspuren.“

Der Erlös dieser Auktion kommt komplett dem EVD zu Gute und fließt zu 100 Prozent in den Etat für die kommende Saison 2020/21. Alle Gebote können ausschließlich über ein Kontaktformular auf der Homepage des Stammvereins abgegeben werden. Dabei muss angegeben werden, für welches Trikot man bietet, wie hoch das Gebot ist, Vor- und Nachname und Telefonnummer sowie ein Pseudonym, falls der jeweilige Fan nicht mit deinem richtigen Namen in der Bieterliste auftauchen möchte. Das Startgebot je Trikot liegt bei 40 Euro; geboten wird in Fünf-Euro-Schritten. Die Auktion endet am Sonntag, 5. April, um 19 Uhr. Die Gebotsliste wird täglich aktualisiert. Nach Auktionsende können die Gewinner die Trikots gegen Barzahlung nach Absprache abholen.

Die Versteigerung im Internet: www.evd-ev.com/trikotversteigerung-game-worn-trikots