Ex-Profi Adil Chihi trifft doppelt für den FSV Duisburg

Nur zwei der vier Duisburger Fußball-Landesligisten erlebten ein erfreuliches Ende der Hinrunde. Der FSV Duisburg untermauerte seine Aufstiegsambitionen mit dem 4:2-Sieg in Remscheid, Hamborn 07 sprang durch das 3:2 in Burgaltendorf auf einen Nichtabstiegsplatz. Der SV Genc Osman und der DSV 1900 gingen leer aus.

TV Jahn Hiesfeld – SV Genc Osman 3:0 (1:0): Marcin Baluch, für den verhinderten Chefcoach Ilyas Basol bei Genc an der Seitenlinie, urteilte: „Das Ergebnis klingt deutlicher, als es war.“

Erstaunlicherweise kein Tor: Hiesfelds Gino Mastrolonardo (rechts) hat Genc-Torhüter Adnan Laroshi schon überwunden, doch sein Schuss wird auf der Linie noch geklärt. Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services

Beim Stand von 0:0 sah er gute Möglichkeiten für die Gäste, beim Spitzenreiter selbst in Führung zu gehen: „Wir hatten eine Dreifach-Chance, da müssen wir den Ball im Tor unterbringen.“ So empfand Baluch dann die Cleverness des Topteams als ausschlaggebend. Auch nach den Toren von Dalibor Gataric (37.) und Gino Mastrolonardo (55.) blieb Genc aktiv, kam aber nicht zum erfolgreichen Abschluss. Justin Bock kam dem mit einem Pfostenschuss am nächsten. Pascal Spors machte drei Minuten vor Schluss einen Strich unter die Partie.

FC Remscheid – FSV Duisburg 2:4 (1:1): Auf schwer bespielbarem Untergrund musste der Tabellenzweite das erwartet harte Stück Arbeit hinter sich bringen, verdiente sich aber letztlich die drei Punkte. Ex-Profi Adil Chihi, diesmal über 90 Minuten dabei, schnürte einen Doppelpack in der fünften und der 47. Minute, wobei die Gastgeber jeweils ausglichen. Das 1:1 resultierte dabei aus einem Eigentor von Alexandros Armen. Der FSV bewies aber gute Moral und ging durch den zur Pause eingewechselten Nermin Badnjevic nach 63 Minuten erneut in Führung. Hilal Ali Khan sorgte zehn Minuten später für die Entscheidung. „Mit 39 Punkten haben wir alles richtig gemacht“, fasste Trainer Markus Kowalczyk die Hinrunde zusammen.

SV Burgaltendorf – Hamborn 07 2:3 (1:1): Jetzt ist doch mal der sonst so verpönte Blick auf die Tabelle erlaubt. „Das finde ich gut“, kommentierte Löwen-Trainer Michael Pomp den Umstand, dass durch den eigenen Sieg und das gleichzeitige 2:2 des VfB Speldorf gegen Schlusslicht VfB Solingen zur Saisonhalbzeit der Sprung ans rettende Ufer gelungen ist.

Doppelpack für die Löwen: André Meier. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Das sah er unter dem Strich auch als verdient an – gleichwohl war der Nachmittag für ihn „nervenaufreibend“. Schon in der ersten Minute wurde ein Handspiel von Steffen Herzog im eigenen Strafraum mit einem Elfmeter geahndet, den Kreshnik Vladi für die Essener zum 1:0 verwandelte. Dass er die Aktion nicht als bestrafungswürdig ansah, war für Michael Pomp nachher dank des Sieges zweitrangig. André Meier, für den angeschlagenen Julian Bode in die Startelf gerückt, erzielte nach einer Viertelstunde den Ausgleich. Nach insgesamt mäßiger erster Hälfte hatte Hamborn zu Beginn des zweiten Durchgangs klar Oberwasser und zog dann auch auf 3:1 davon – erneut durch Meier (51.) sowie Oguzhan Cuhaci (60.). Mit dem 2:3 durch Jason-Lee Gerhardt (65.) kam Burgaltendorf unvermittelt zurück ins Spiel und machte Druck bis in die Schlusssekunden, doch das 07-Bollwerk ließ nichts mehr durch.

Duisburger SV 1900 – Blau-Weiß Mintard 1:4 (0:0): Das Glück hatte Trainer Julien Schneider offenbar schon vor dem Spiel aufgebraucht. Er hatte sein Handy im Taxi vergessen. „Der Fahrer war ausgesprochen hilfsbereit, so dass ich es mir später abholen konnte“, berichtet der Coach. Sportlich lief wenig rund – zumindest, was das Ergebnis angeht. „An sich hatten beide Mannschaften in etwa die gleiche Anzahl Torchancen, nur Mintard hat einfach irgendwann angefangen, die eigenen Gelegenheiten zu nutzen“, so Schneider. So traf Blau-Weiß-Torjäger Mathias Lierhaus dreimal; außerdem war Jeremy Ulrich für die Gäste erfolgreich. Das einzige Tor der Gastgeber markierte Berkay Basri Ersöz zum 1:2 (61.). Im Abschlusstraining hatte sich Bünyamin Sari verletzt und fiel aus. „Zu allem Überfluss wurde uns ein klarer Elfer nicht gegeben“, so Schneider.