Familiensache: Die Barbettis und der SV Wanheim 1900

Wer den Kader der ersten Mannschaft des SV Wanheim 1900 durchgeht, dem springt ein Name sofort ins Auge: Barbetti. Trainer Gino und seine vier Söhne Stefano, Gianluca, Luciano und Fabio spielen beim Fußball-A-Kreisligisten vom Honnenpfad.

In der vergangenen Saison gab es eine besondere Premiere bei den Wanheimern. Plötzlich standen tatsächlich alle vier Söhne von Gino, der die Truppe gemeinsam mit Taher Alidrissi coacht, gemeinsam auf dem Feld. Das hatte es vorher noch nie gegeben, schließlich sind die Jungs fast zehn Jahre auseinander. „Da Fabio vorzeitig aus der A-Jugend hochgezogen wurde, hatten wir alle zusammen auf dem Platz“, erinnert sich Stefano und fügt an: „Das war immer unser Ziel!“

Kapitän mit Kreuzbandriss

Er ist der älteste – und hofft, dass das Barbetti-Quartett in der Rückrunde der laufenden Saison häufiger fast die Hälfte der Elf stellt. Stefano (27) arbeitet nämlich an seinem Comeback. Vor zehn Monaten hat sich Wanheims Kapitän einen Kreuzbandriss zugezogen, deswegen hat er in dieser Serie noch keine einzige Minute für seinen Verein absolviert. Zum Trainingsauftakt am 15. Januar stand er aber pünktlich mit gepackter Tasche in der Kabine, die Zeit der quälenden Reha, der ewig gleichen Einheiten im Fitnessstudio und vor allem des tatenlosen Zuschauens, wenn seine Kumpel und der Rest der Familie am Ball sind, soll nun endlich vorbei sein.

Gino Barbetti wird 1965 in Manfredonia bei Bari geboren. Als junger Mann zieht er in den Ruhrpott, lernt in Duisburg seine spätere Frau Grazia kennen, bald kommt das erste Kind: Stefano. Es folgen Gianluca (heute 25), Luciano (22) und Fabio (18), alles Jungs. „Es ist ja wohl klar, was bei uns an erster Stelle stand“, wirft Stefano Barbetti lachend ein. Natürlich Fußball. In jeder freien Minute wird gekickt, vor der Haustür, auf der Straße, auf dem Pausenhof der Hubertus-Grundschule und ganz früh auch im Verein.

Cannavaro und Gattuso als Vorbilder

Gute Schusshaltung: Cousin Pasquale Ciociola. Foto: Heiko Buschmann

Er als der älteste unter vier Brüder hat immer zugesehen, dass alle zusammen halten. Als der kleine Fabio gerade laufen kann, ist er selbstverständlich schnell bei den Größeren dabei. Fußballerisch allerdings sind sie grundverschieden. Stefano spielt am liebsten in der Innenverteidigung, auch wenn er gelegentlich auf einer anderen Position aushelfen muss. Das Vorbild des nur 1,76 Meter großen Abwehrspielers ist Fabio Cannavaro. Luciano ist auf der Sechs zu Hause, ein echter Wadenbeißer vom Schlag Gennaro Gattuso. Gianluca zieht gerne die Fäden im Mittelfeld, und Fabio ist vorne zu Hause. „Rein spielerisch ist Gianluca sicher der talentierteste von uns“, meint Stefano Barbetti und gibt zu: „Deshalb bin ich auch immer besonders kritisch zu ihm – eigentlich haben es alle drei nicht leicht mit mir, denn zu meinen Brüdern bin ich viel strenger als zu den anderen Mitspielern.“

Das hat er von seinem Vater. Gino Barbetti trainiert Stefano fast durchgehend von den Minikickern bis jetzt in der ersten Mannschaft. Ein Lob kommt den 54-Jährigen nie über die Lippen – zumindest seinem ältesten Sohn gegenüber. „Er hat mir immer nur gesagt, was ich besser machen könnte“, erinnert sich Stefano Barbetti. „Von anderen Leuten habe ich dann erfahren, dass er mich gelobt hatte.“

So kann’s gehen! Zwei weitere Familienmitglieder, die beiden Cousins Pasquale Ciociola und Michele Giufreda, kicken in der neu gegründeten vierten Mannschaft in der Kreisliga C. Miqueles Sohn ist natürlich bei den Bambini am Ball.

Schmucke Sportsbar

Stefano Barbetti und Pasquale Ciociola sind aber noch in einer anderen Funktion für den SV Wanheim 1900 wichtig. Letztes Jahr übernahmen sie gemeinsam mit Jugendleiter Abdellah „Lahi“ Kaddouri als Pächter das etwas heruntergewirtschaftete Vereinsheim am Honnenpfad. „Wir waren der Meinung, dass zu solch einem tollen Familienverein wie den SV Wanheim auch ein schöner Treffpunkt gehört, wo man sich vor oder nach dem Training und natürlich am Wochenende, wenn die Spiele laufen, gerne aufhält. Deshalb hat Pasquale eine Menge Geld dort reingesteckt und wir haben alles schön renoviert“, berichtet Stefano Barbetti und führt aus: „Jetzt haben wir auf der Anlage eine klasse Sportsbar mit Kicker, Darts und einer Leinwand, auf der man auch Fußball gucken kann.“

Schon am 9. Februar geht es für die Wanheimer in der Kreisliga A wieder um Punkte, dann gastiert die „Zwote“ des DSV 1900 am Honnenpfad. Wenn alles gutgeht, stehen beim Tabellenvierten vier Barbettis auf dem Platz – und wenn es noch besser läuft, soll am Ende der Saison der Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert werden. Das schmucke Vereinsheim wäre bereit für eine rauschende Party beim Familienverein SV Wanheim 1900.