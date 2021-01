E-Sports Fit an der Konsole: E-Sport-Förderung für Eintracht Duisburg

Duisburg Eintracht Duisburg profitiert vom E-Sport-Projekt der Landesregierung und baut eine Abteilung auf. Wissenschaftliche Begleitung.

Was haben Borussia Buir, der SC Husen-Kurl und Eintracht Duisburg gemeinsam? Bislang nicht viel. Nun aber führt ein Pilotprojekt die drei Vereine zusammen. Die Sportjugend NRW hat mit Unterstützung des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI NRW) das bundesweit einmalige Projekt „E-Sport als Angebot der außersportlichen Jugendarbeit im Sportverein“ initiiert. 82 Vereine hatten sich auf die Ausschreibung beworben, insgesamt 20 Vereine wurden nun ausgewählt.

E-Sport setzt Fitness voraus

Jugendleiterin Lucie Neuhaus freut sich, dass bei der Eintracht künftig nicht nur auf dem Kunstrasen Fußball gespielt wird, sondern auch digital am Bildschirm: „Der E-Sport wird von vielen belächelt. Jedoch muss man auch hier, wie beim normalen Sport, eine gewisse körperliche Leistungsbereitschaft trainieren. Konzentration, Schnelligkeit und Reaktionsvermögen gehören dazu. Aber dieses erreicht man nur, wenn man fit ist.“ Das neue Angebot werde daher bewusst in die Nähe des Leichtathletik-Stadions gerückt. „Wir wollen unsere Kompetenzen aus dem Bereich Athletik und Fechten nutzen, um ein ausgleichendes und förderndes Bewegungsprogramm für unsere E-Sport-Abteilung aufzubauen“, so Neuhaus.

Das Eintracht-Vereinsheim im Sportpark wird die Heimat für die E-Sportler sein. Mit Unterstützung der Sportstiftung der Sparkasse Duisburg wird dort gerade der neue Multifunktionsraum renoviert, in dem die digitalen Spieleangebote stattfinden werden. „Die Fertigstellung trifft genau mit dem Start des E-Sport-Projekts Anfang April 2021 zusammen. Es entsteht im Multifunktionsraum eine moderne Infrastruktur für Schulungen, Fortbildungen und gemeinsames Vereinsleben“, erklärt Philipp Gorray, der stellvertretende Vorsitzende der Eintracht: „Auch wenn Corona wahrscheinlich eine große Feierlichkeit zu diesem Termin im Frühjahr verhindern wird, freuen uns wir uns auf diese Perspektive.“

Uni Münster begleitet das Projekt

Im E-Sport-Projekt werden sechs Vereine mit einer spieltauglichen PC-Ausstattung gefördert, 14 Vereine – darunter die Eintracht – erhalten Spielekonsolen der neuesten Generation. Damit sollen sich die Klubs dann in den nächsten drei Jahren in einem Liga-Betrieb mit den Spieletiteln FIFA und Rocket League behaupten. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Universität Münster. Im ersten Shutdown wurde FIFA bereits von Bundesliga-Vereinen gespielt, um zumindest den Ball am Rollen zu halten. Fußball-Koordinator Stefan Kaehler sieht bei der Eintracht eine gute Grundlage für das neue Angebot und ist begeistert, „dass es wieder mehr Fußball im Verein gibt, ohne dass wir Platzprobleme beim Training und Spielen auf dem Rasen haben.“

Neben dem FC Borussia Buir und dem SC Husen-Kurl trifft Eintracht Duisburg in den virtuellen Stadien auf den TSV Neuss-Norf, FC Galaxy Steinfurt, TG Herford, SC Bredelar, DJK GW Essen-Werden/Heidhausen, WMTV Solingen, SC Germania Reusrath, TV Ratingen 1865, SC Paderborn 07, Hombrucher SV und den TuS Valmetal. „Wir werden am Ende nicht auf dem letzten Tabellenplatz stehen“, prophezeit Jugendleiterin Lucie Neuhaus: „Auch wenn wir jetzt erstmal grundlegende Arbeit leisten müssen, um die E-Sport-Abteilung aufzubauen.“ (kök)