Duisburg. Tabellenführer TV Jahn Hiesfeld setzt sich am Ende durch. Ein Punkt und zwei neue Gesichter für die Hamborner Löwen. Genc Osman blamiert sich.

Ohne einen Duisburger Sieg ist der erste Rückrundenspieltag in der Fußball-Landesliga zu Ende gegangen. Halbwegs leben konnte mit diesem Umstand Hamborn 07, das sich ein 3:3 beim VfB Frohnhausen erkämpfte. Der SV Genc Osman blamierte sich derweil mit der 0:1-Heimpleite gegen Schlusslicht VfB Solingen – und der FSV Duisburg ging im Spitzenspiel beim TV Jahn Hiesfeld trotz einer frühen 2:0-Führung mit leeren Händen vom Feld.

TV Jahn Hiesfeld – FSV Duisburg 3:2 (0:2): Nach 21 Minuten sah es so aus, als würde der Auftritt des Tabellenzweiten beim Spitzenreiter in einem Triumph enden. Mit 2:0 führte der FSV da schon durch die Treffer von Jeff Gyasi (4.) und Boran Sezen.

Als dann auch noch der Dinslakener Dennis Wichert sieben Minuten vor der Pause die rote Karte wegen groben Foulspiels kassierte, mochten neutrale Beobachter dies als weiteres Indiz für einen Auswärtssieg erkannt haben – nicht so aber FSV-Trainer Markus Kowalczyk: „Ich dachte nur: Jesses Maria, das wird schwer.“ Da machte sich bei ihm die Erfahrung aus ähnlichen Situationen bemerkbar – so wie unlängst beim 4:1 gegen den DSV 1900, als die Wanheimerorter ebenfalls lange in Unterzahl agierten, der FSV aber nach dem Wechsel keinen Zugriff mehr bekam.

Auch diesmal kam es wieder, wie es kommen musste: Die Gäste wollten im Gefühl des sicheren Sieges lieber verwalten. „Wir haben in der zweiten Hälfte zu wenig getan“, so Kowalczyk. Das wurde lange nicht bestraft, dann aber richtig. In der 75. Minute erzielte Tim Falkenreck zunächst das 1:2, drei Minuten später glich dann Pascal Spors aus. Die komplette Wende erfolgte dann in der Schlussminute durch einen aus FSV-Sicht zweifelhaften Elfmeter nach vermeintlichem Handspiel von Muhammet Karpuz. Kevin-Dean Krystofiak war es egal: Er verwandelte zum 3:2-Endstand. „Am Ende war es ein Sieg für den Tüchtigeren“, resümierte Markus Kowalczyk enttäuscht.

VfB Frohnhausen – Hamborn 07 3:3 (2:2): Was sollte er mit diesem Ergebnis anfangen? „Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich mich ärgere“, sinnierte 07-Trainer Michael Pomp. Fürs Ärgern spricht die starke Anfangsphase, in der die Löwen die Gastgeber in kaum erwarteter Form dominierten und durch André Meier (6.) und Tim Keinert (28.) zur 2:0-Führung kamen. „Dass man da irgendwann glaubt, es ginge alles, kann ich sogar nachvollziehen“, sagt Pomp zum nach diesen Treffern etwas überdrehten Auftreten seiner Elf.

André Meier (links) sorgte für die frühe Hamborner Führung beim VfB Frohnhausen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Das böse Erwachen erfolgte noch vor der Pause. Erst verkürzte Kevin Zamkiewicz (38.) per Handelfmeter, den der Löwen-Coach schwer nachvollziehen konnte: „Ich weiß nicht, ob das nicht eher Brust oder Schulter von Steffen Herzog war.“ Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff egalisierte dann Samir Laskowski.

Der Kabinenappell, den anfangs streng befolgten Matchplan nicht aus den Augen zu verlieren, fruchtete erst einmal nicht: Kim Dedek drehte die Partie komplett (54.). Doch dann wurde das Geschehen ein weiteres Mal auf den Kopf gestellt, denn ab der 60. Minute spielten wieder nur noch die Gäste. „Wir müssen vier Tore aus hundertprozentigen Chancen machen“, so Pomp. Es wurde dann nur eines durch Oguzhan Cuhaci zehn Minuten vor Schluss – und damit immerhin ein Punkt, den die Löwen im Vorfeld sicher unterschrieben hätten.

Hastedt kommt zurück – Stenzel vom FSV

Personalien am Rande: Von Bezirksligist GSV Moers kehrt Fabian Hastedt, von 2012 bis 2014 schon in Hamborn, als spielender Co-Trainer zurück. Außerdem kommt Pascal Stenzel, einst beim MSV, vom Lokalrivalen FSV, wo er in der ersten Halbserie nicht Fuß fassen konnte.

SV Genc Osman – VfB Solingen 0:1 (0:1): Genc-Trainer Ilyas Basol war nach dem Spiel restlos bedient. Im Vorfeld hatte er einen Sieg gegen das Schlusslicht zur Pflicht erklärt, am Ende standen die Neumühler mit leeren Händen da. „Das war allenfalls mittleres Bezirksliga-Niveau“, schimpfte Basol, der auch nicht als Entschuldigung gelten lassen wollte, dass bei den Gastgebern einige Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen.

Enttäuscht: Ilyas Basol. Foto: Udo Milbret / FUNKE Foto Services

Das Tor des Tages fiel bereits in der siebten Minute in Anschluss an einem Eckball durch Memduh Sürücü . Dieser Treffer brachte Ilyas Basol auf die Palme, der Trainer bezog seine komplette Abwehr und Torhüter Abdullah Daghan in seine Kritik ein: „Es kann nicht sein, dass der kleinste Spieler nach einem Eckball zum Abschluss kommt.“

In der siebten Minute ist noch kein Fußball-Spiel der Welt entschieden, Genc hatte noch genügend Zeit, um eine Wende herbeizuführen. Zumindest in puncto Spielanteile wurden die Gastgeber nun ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie erspielten sich Torchancen in Serie. Allein im ersten Durchgang vergaben sie vier Hochkaräter. Zweimal scheiterte Justin Bock, zudem ließen Valdet Totaj und Burak Bayram „Hundertprozentige“ liegen.

Kurioser Platzverweis

Nach der Pause brachte Basol Torjäger Samet Sadiklar und ließ seine Mannschaft verstärkt über die Flügel agieren. Auch das brachte keine Wende. „Solingen hat am Ende nur noch verteidigt. Fünf Bälle landeten auf der A 42“, seufzte der Genc-Trainer. Selbst in Überzahl konnten sich die Duisburger nicht durchsetzen. In der 82. Minute kassierte VfB-Torjäger Vincenzo Lorefice die gelb-rote Karte.

Kurios: Während seiner Auswechslung handelte sich der Solinger Matteo Agrusa erst die gelbe und dann die gelb-rote Karte ein (88.). Aber auch das nutzte Genc nichts mehr.