Duisburg. Nach dem Derbysieg gegen Essen geht es am 2. Weihnachtstag in Herne weiter. Am Samstag kommen die Tilburg Trappers an die Wedau.

Füchse Duisburg müssen an ihrer Effizienz arbeiten

Uli Egen brachte es auf den Punkt. „Schmiddi ist ein Spieler der alten Sorte. Er schießt von der blauen Linie und trifft das Tor“, erklärte der Trainer des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg. Das führte beim 4:3-Sieg der Füchse im Derby gegen die Moskitos freilich auch zu einem weiteren Umstand. „Wir haben zweimal in Überzahl getroffen. Das ist schön, weil es bei uns ja nicht so oft vorkommt“, wie Egen in der Pressekonferenz erklärte. Tatsächlich also belebt Markus Schmidt, der nach dreieinhalb Jahren Pause nun wieder für den EVD aufläuft, das Spiel der Füchse ungemein. Das hebt freilich auch die Hoffnung für die kommenden Aufgaben: Am 2. Weihnachtstag (26. Dezember, 18.30 Uhr) geht es zum neuen Tabellenführer Herner EV. Am Samstag (28. Dezember, 18.30 Uhr, Jomizu-Arena) ist der bisherige Primus, die Tilburg Trappers, an der Wedau zu Gast.

Die gute Laune und rein mathematisch die drei Punkte, die aus dem Sieg gegen Essen resultieren, helfen den Duisburgern ungemein, wenn es darum geht, im Rennen um Platz sechs und damit die direkte Play-off-Qualifikation zu bleiben. Allerdings muss der EVD zudem maßgeblich einen Weg finden, die eigene Überlegenheit auch im Spielberichtsbogen zum Ausdruck zu bringen. Sowohl bei der Niederlage in Erfurt (48:36) als auch beim Sieg gegen Essen (43:27) sprach die Schussstatistik deutlich für die Schwarz-Roten. Einfach ausgedrückt: Der EVD macht bislang zu wenig aus seinen Möglichkeiten.

Guter Eindruck von Kyle Gibbons

Klar ist, dass natürlich auch Neuzugang Kyle Gibbons helfen soll, dieses Problem zu beheben. Zwar hat der US-Amerikaner „erst“ ein Tor geschossen, doch seine Geschwindigkeit und sein Auge waren daheim gegen Essen auffällig. „Ich denke, wir haben uns auf dieser Position nicht gerade verschlechtert“, sagt Didi Hegen, Egens Trainerkollege. „Es ist für mich nach wie vor ein Rätsel, warum Pavel Pisarik nach 45 Toren in der vergangenen Saison aktuell nicht mehr getroffen hat. Dennoch hätten wir Pisa nicht weggeschickt. Aktuell muss man aber schon sagen, dass Kyle ein Spieler ist, der uns weiterhelfen wird“, so Hegen.

Was für Hegen maßgeblich für den Sieg gegen Essen war: „Wir sind wieder als Mannschaft aufgetreten“, erklärt der Coach. „Wenn man sich verstecken will, wenn man spazieren fährt, dann wird das nicht funktionieren.“ Eben diese Einstellung ist nun auch am Donnerstag in Herne gefragt. „Wir haben zweimal gut gegen den HEV gespielt“, sagt Hegen. „Im ersten Spiel stand es noch im letzten Drittel 2:2 und wir waren dem 3:2 nahe“, erinnert er sich an das 2:5 zum Saisonauftakt am Gysenberg zurück. „Und beim 9:2 zu Hause hatten wir einfach einen Sahnetag.“ Die Herausforderung ist groß: „Ich hoffe darauf, dass bereits in Herne, aber auch zu Hause gegen Tilburg viele Fans in der Eishalle sind und uns unterstützen.“ Das sieht Egen genauso, der am Sonntag nach dem Spiel erklärte: „Unsere Fans waren heute großartig.“

Fans treffen sich auf dem Weihnachtsmarkt

Ohnehin verbindet die Fans der Füchse und die Anhänger der Trappers eine Freundschaft. Beide Seiten treffen sich am Samstag um 15 Uhr nahe der Eisfläche auf dem Weihnachtsmarkt und marschieren dann gemeinsam zur Eissporthalle.