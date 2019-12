Eishockey Füchse Duisburg verlieren deutlich in Hannover

Duisburg Der EV Duisburg verliert sein Oberliga-Spiel bei den Hannover Indians mit 2:7. Zwei frühe Gegentore werfen alles über den Haufen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Füchse Duisburg verlieren deutlich in Hannover

Das war ein bitterer Abend für die Füchse. Der EV Duisburg wollte wieder in die Spur finden, kassierte aber bei den Hannover Indians in der Eishockey-Oberliga eine deftige 2:7 (0:3, 0:3, 2:1)-Niederlage.

Die Gäste standen kaum auf dem Eis, da führte der ECH schon mit 2:0. Armin Finkel traf nach zweieinhalb Minuten für Hannover. Nur 36 Sekunden später erhöhte Michael Burns in Überzahl auf 2:0. Er legte auch knapp zwei Minuten vor dem Ende des ersten Abschnitts das dritte Tor für die Gastgeber nach. Nach Wiederbeginn ging es dann noch schneller als 20 Minuten zuvor: Nur 49 Sekunden waren vergangen, als Ex-Fuchs Chad Niddery auf 4:0 erhöhte. Damit war der Arbeitstag von Torhüter Christian Wendler beendet – Etienne Renkewitz stand danach zwischen den Pfosten. Doch auch er musste fünf Minuten später schon hinter sich greifen. Branislav Pohanka erhöhte auf 5:0 – das halbe Dutzend war erreicht, als Mike Glemser zum 6:0 erfolgreich war (36.). Im letzten Spielabschnitt gelang noch etwas Ergebniskosmetik. Alexander Spister zwar zweimal für die Füchse erfolgreich (44., 51.). Igor Bacek markierte den siebten Hannoveraner Treffer.

„Wir haben dieses Spiel total verschlafen“, sagte EVD-Trainer Uli Egen. „Die Tore sind schnell gefallen und Hannover hat sich dann auch in einen Rausch gespielt. Wir haben überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden und keinen Zweikampf gewonnen. Wir hatten uns so viel vorgenommen, es hat aber nichts geklappt. Es ist bitter, dass unsere Leistungsträger derzeit ihre Leistung nicht bringen.“

Am Sonntag muss der EVD nun unbedingt gewinnen. Um 18.30 Uhr ist das Schlusslicht Krefelder EV in der Jomizu-Arena in Wedau zu Gast.

Tore: 1:0 (2:35) Finkel (Weyrauch, Niddery), 2:0 (3:11) Burns (Glemser, Goller/5-4), 3:0 (18:16) Burns (Bosas, Glemser), 4:0 (20:49) Niddery (Weyrauch, Bacek), 5:0 (25:48) Pohanka (Bacek, Goller), 6:0 (35:19) Glemser (Burns, Ceglarski), 6:1 (43:23) Spister (Schaludek, Alex Eckl), 7:1 (45:54) Bacek (Bosas, Niddery/5-4), 7:2 (50:18) Spister (Alex Eckl, Schaludek). Strafen: Hannover 14 + 10 (Pape), Duisburg 16 + 10 (Müller). Zuschauer: 2509.