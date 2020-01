Füchse Duisburg wollen auch in Tilburg punkten

An sich hätten die Füchse Mitte Dezember nach Nordbrabant reisen müssen. Damals jedoch waren viele Spieler der Tilburg Trappers auf großer Reise: In Barcelona bestritt die niederländische Nationalmannschaft ein Olympia-Qualifikationsturnier – mit dem für Oranje bitteren Ausgang, dass das letzte und entscheidende Turnierspiel gegen die Gastgeber wegen eines Lochs im Eis abgebrochen werden musste. Vor gut zwei Wochen waren die Niederländer erneut in der katalanischen Hauptstadt – an einem Mittwoch – und besiegten Spanien mit 5:3.

Daher stehen sich erst am Freitag um 20 Uhr erstmals die Tilburg Trappers und der EV Duisburg in dieser Saison auf niederländischem Eis gegenüber. Unterbrochen vom Füchse-Heimspiel am Sonntag (18.30 Uhr, Jomizu-Arena) gegen die Black Dragons Erfurt geht es am Freitag der kommenden Woche erneut nach Tilburg.

Markus Schmidt und Alex Eckl wieder dabei

Immerhin hat sich die personelle Lage bei den Füchsen leicht entspannt. Verteidiger Markus Schmidt steht wieder auf dem Eis. Auch Alex Eckl, der in Mellendorf krankheitsbedingt gefehlt hatte, steht wieder auf dem Eis. Der Cut, den Kyle Gibbons gegen Spielende erlitten hatte, stoppt den US-Amerikaner wenig überraschend nicht nachhaltig. Dagegen wird Robin Slanina zumindest am Freitag nicht auflaufen können. „Das war ein klares Foul“, sagt der EVD-Stürmer. „Ich habe den gegnerischen Stürmer nicht kommen gesehen – erst seinen Ellbogen, als es schon zu spät war. Dann bin ich mit dem Kopf voraus in die Bande gefallen.“ Der Angreifer hofft aber, dass er bald wieder dabei ist. „Ich saß schon wieder auf dem Fahrrad und hatte keine Kopfschmerzen. Ich will am Samstag beim Training wieder aufs Eis gehen.“ Eddy Renkewitz steht in Tilburg krankheitsbedingt nicht zur Verfügung, sodass voraussichtlich Frederike Trosdorff als Ersatzkeeperin mitfahren wird.

„Wir fahren nicht nach Tilburg, um die Punkte einfach so abzuliefern“, sagt Trainer Didi Hegen. In den letzten drei Heimspielen hat der Tabellenführer gegen Hannover, Hamburg und Halle durch Overtime-Siege Zähler abgegeben. „Das zeigt, dass dort etwas möglich ist, auch wenn das die beste Mannschaft der Liga ist.“

Erfurt tauscht Spieler auf der Kontingentposition

Bei den Hannover Scorpions hatte der EVD trotz zahlreicher Ausfälle einen Punkt erkämpft, weil das Team strikt defensiv ausgerichtet war. „Natürlich ist das auch in Tilburg das Ziel“, so Hegen. „Die Topreihe mit den Bruijstens ist herausragend – aber nach unten fällt da niemand ab.“ Im Training haben die Füchse besonderes Augenmerk „auf die Mittelzone gelegt, weil die Trappers auf diesem Weg meist erfolgreich sind“, sagt Trainerkollege Uli Egen nach der Videoanalyse der Niederländer, die die beiden Aufeinandertreffen an der Wedau in dieser Saison mit 4:2 und 7:4 gewonnen haben.

Auf das Sonntagsspiel will das Trainergespann noch nicht näher eingehen. „Unsere volle Konzentration gilt immer der nächsten Aufgabe“, sagt Egen. Klar ist aber: „Erfurt wird alles geben, um die Chance auf Platz zehn und damit auf die Play-offs zu wahren.“ Die Black Dragons Erfurt haben ihren Toptorjäger Milan Kostourek in Richtung Höchstadt ziehen lassen. Ihn ersetzt der Ex-Weidener Chase Clayton.