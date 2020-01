Kyle Gibbons, hier in einer Szene aus dem Heimspiel am 28. Dezember, verkürzte in Tilburg zwischenzeitlich auf 1:2.

Eishockey Füchse verlieren trotz ordentlicher Leistung in Tilburg

Duisburg Der EVD verliert das Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Tilburg Trappers mit 2:5, verkauft sich aber nicht schlecht. Am Sonntag ist Erfurt zu Gast.

Das war kein schlechter Auftritt der Füchse beim Tabellenführer der Eishockey-Oberliga Nord in den Niederlanden – doch die Tilburg Trappers haben ihre Klasse einmal mehr ausgespielt. So verliert der EVD am Freitagabend mit 2:5 (1:3, 0:2, 1:0). Und das bei einer nahezu ausgeglichenen Schussstatistik von 24:22 für die Hausherren im IJsportcentrum Stappegoor.

Es wäre durchaus etwas möglich gewesen, hätten die Schwarz-Roten bei ihren frühen Gelegenheiten durch Max Schaludek (2.) und Matt Abercrombie (4.) mehr Glück gehabt. Doch die Trappers brachten gleich ihre erste Topgelegenheit im Netz unter. Nachdem Danny Stempher geschossen hatte, nahm der bärenstarke Mitch Bruijsten die Scheibe auf, kurvte ums Tor und traf zum 1:0. Die Füchse kämpften, boten dem klaren Favoriten Paroli. Dass Kyle Gibbons auch defensiv stark arbeitet, zeigte der US-Amerikaner in der sechsten Minute, als er im richtigen Moment Tilburgs Mitch Bruijsten störte, sodass der Niederländer vor dem praktisch leeren Tor nicht zum Erfolg kam. Dennoch erhöhte Tilburg auf 2:0: Einen Diagonalpass von Mitch Bruijsten nutzte Stempher zum 2:0 (14.). Gut zwei Minuten später brachte Gibbons die Füchse zunächst zurück ins Spiel, als er per Rückhand zum 1:2-Anschluss erfolgreich war. Doch der Powerplay-Treffer von Jonne de Bonth in der 19. Minute zeigte, dass es für die Füchse schwer werden würde.

Mitch Bruijsten erhöhte in der 26. Minute auf 4:1, als er aus der Drehung erfolgreich war, ehe Ex-Fuchs Diego Hofland, der beide Staatsbürgerschaften besitzt, in Überzahl zum 5:1 (30.) traf. Dennoch ließen sich die Gäste nicht hängen, spielten bis zum Spielende konzentriert weiter und kamen durch Coco Krämer in der 47. Minute zum zweiten Treffer.

„Es war nicht schlecht, aber wir machen immer wieder individuelle Fehler, die uns das Spiel kosten“, sagte EVD-Trainer Uli Egen. „Auch unsere Zweikämpfe in der defensiven Zone waren nicht gut. Läuferisch war das schon okay. Letztlich ist diese Niederlage kein Beinbruch.“ Im letzten Drittel konnte Alex Eckl verletzungsbedingt nicht mehr eingesetzt werden. „Wir müssen abwarten, was er genau hat“, so Egen.

Am Sonntag (18.30 Uhr, Jomizu-Arena) spielt der EVD zu Hause gegen die Black Dragons Erfurt.

Tore: 1:0 (4:12) Mitch Bruijsten (Stempher, Loginov), 2:0 (13:07) Stempher (Mitch Bruijsten, Hofland), 2:1 (15:28) Gibbons (Abercrombie), 3:1 (18:40) de Bonth (de Hondt, Hermens/5-4), 4:1 (25:31) Mitch Bruijsten (Hofland, Stempher), 5:1 (29:38) Hofland (van Oorschot, Meierdres/5-4), 5:2 (46:51) Krämer (Krüger, Lemmer). Strafen: Tilburg 2, Duisburg 10. Zuschauer: 2625.