Drei Spiele müssen beide Teams der RESG Walsum in den Rollhockey-Bundesligen der Frauen und Männer noch absolvieren, bis die Play-offs beginnen. Ob der Traditionsverein dort dann vertreten sein wird, steht auf einem anderen Blatt. Entscheidenden Charakter auf dem Weg dorthin haben die am Samstag anstehenden Auswärtsduelle mit der ERG Iserlohn.

Anna Romero kann wieder mitwirken. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Für die Frauen, die um 15.30 Uhr in der Hemberghalle antreten, ist die Sache klar: Gewinnen sie nicht, dürfte es das mit den Play-offs gewesen sein. Ansonsten ist nämlich der RSC Cronenberg, der noch auf das punktlose Schlusslicht RHC Recklinghausen trifft, wohl kaum mehr einzuholen. Die RESG hat es neben den Wuppertalern am letzten Spieltag dann noch mit Spitzenreiter IGR Remscheid zu tun – ein kniffliges Programm. „Auch wenn es ein schwerer Brocken ist, wollen und werden wir alles dafür geben“, sagt Trainer Thomas Drotboom. Er und sein Kollege Markus Lusina verzichten auf die schon länger angeschlagene Friederike Kaub: „Sie hat sich am Samstag schon wieder für die Mannschaft geopfert. Jetzt müssen wir mal an sie und ihre Gesundheit denken.“ Dafür kann Anna Romero wieder mitwirken.

Die RESG-Männer, die anschließend um 18 Uhr auf die ERGI treffen, nehmen derzeit noch den vierten und letzten Play-off-Platz ein – das würde sich bei einer Niederlage aber ändern, da die Sauerländer dann vorbeizögen. Angesichts der noch folgenden schweren Spiele gegen Cronenberg und in Remscheid wäre dann wohl nur noch ein Ticket für die Trostrunde um Platz fünf drin.

Stammtorhüter Tobias Wahlen, weiter verletzt außen vor und daher an der Bande ins Coaching eingebunden, stellt klar: „Wenn wir so eine Leistung zeigen wie beim 2:10 in Düsseldorf, wird für uns auch in Iserlohn nichts zu holen sein.“ Insgesamt haben die Roten Teufel damit nun schon drei Niederlagen in Folge kassiert – zwei davon zweistellig.

RESG Walsum muss auf Berg verzichten

Vor diesem Hintergrund nahm Trainer Christopher Nusch sein Team in der Übungseinheit am Dienstag noch einmal eindringlich ins Gebet, um sie auf die entscheidende Saisonphase einzuschwören. Auch der Vorstand schaute vorbei und erinnerte die Spieler an die Wichtigkeit der nächsten Partien.

Erschwert wird die Aufgabe dadurch, dass Christopher Berg am Samstag aus beruflichen Gründen fehlen wird. Allerdings war auch aus Iserlohn zu hören, dass den Ex-Meister ebenfalls personelle Probleme plagen. Trainer Hans-Werner Meier, ursprünglich eine Walsumer Vereinslegende, musste bei zwei Pflichtspielen in diesem Jahr schon die längst zurückgetretenen Dirk Iwanowski (47) und José Aleixo (49) einsetzen, nachdem die Youngster Finn Iwanowski und Leandro Silva sich verabschiedet hatten.