Für Viktoria Buchholz geht es bei Mülheim 07 um „Big Points“

Noch vor der Winterpause beginnt in der Fußball-Bezirksliga die Rückrunde. In der Gruppe 4 steht der VfB Homberg II am Sonntag vor einer unmöglich erscheinenden Aufgabe beim souveränen Tabellenführer. Vize-Herbstmeister Viktoria Buchholz will in der Gruppe 5 auswärts punkten. Auch der Duisburger FV 08 und die DJK Vierlinden sind auf fremden Plätzen im Einsatz – und zwar beide in Emmerich.

Gruppe 4: TSV Wachtendonk-Wankum – VfB Homberg II (15.15 Uhr): Wachtendonk-Wankum steht unangefochten an der Tabellenspitze und konnte 16 von 17 Spielen gewinnen. Nur ein Spiel wurde unentschieden gespielt. Auch das Torverhältnis von 62:12 Toren ist ein Beleg dafür, dass die Meisterschaft dem TSV bei 16 Punkten Vorsprung wohl nur noch schwer streitig gemacht werden kann. „Sie zeigen eine unglaubliche Konstanz und Qualität. Aber solche Spiele sind für uns immer besonders reizvoll. Wir haben nichts zu verlieren“, weiß VfB-Trainer Sunay Acar, der sich selbstbewusst gibt: „Wir dürfen keine Fehler machen und fahren dorthin, um was zu holen.“

Gruppe 5: Mülheimer SV 07 – Viktoria Buchholz (15.15 Uhr): Drei Punkte hinter Herbstmeister Mülheimer FC 97 hat die Viktoria die Hinrunde auf Platz zwei abgeschlossen.

Auf Offensivtalent Lars Mrozek muss Viktoria Buchholz in Mülheim verzichten. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Beim zuletzt aufstrebenden MSV 07, der in den letzten vier Spielen unbesiegt blieb, will Trainer Maik Sauer mit einem Erfolgserlebnis in die zweite Saisonhälfte starten: „Wir gehen mit breiter Brust ins Spiel. Da geht es um Big Points.“ Sauer und Co. schielen zudem mit einem Auge zum Parallelspiel ins Mülheimer Ruhrstadion, wo sich der Tabellenführer und der Tabellendritte SV Biemenhorst gegenüberstehen. „Das ist natürlich für uns eine sehr interessante Paarung“, erklärt Sauer, der sich um seine Offensivabteilung sorgt. Mit Pascal Schmitt, Lars Mrozek und Tim Ramroth fallen mehrere Angreifer aus. Gut möglich, dass Maurice Rybacki oder Gianluca Altomonte in die Spitze vorrücken. Zudem fehlt Sebastian Schröder weiterhin und Niklas Franzen ist rotgesperrt.

SV Vrasselt – Duisburger FV 08 (14.15 Uhr): An die Punkteteilung (2:2) im Hinspiel erinnert sich 08-Trainer Dirk Pusch noch ganz genau: „Damals haben wir sehr viele Torchancen vergeben und konnten nicht gewinnen, obwohl wir die deutlich bessere Mannschaft waren.“ Am Sonntag hofft der Übungsleiter auf den siebten Saisonsieg: „Wir werden erkennen, ob wir uns weiterentwickelt haben.“ Vrasselt hat ein Spiel und einen Punkt mehr als die Hochfelder, die eine sehr ausgeglichene Bilanz aufweisen und im bisherigen Saisonverlauf genauso oft gewonnen wie verloren haben (je sechs Mal). Am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr) holen die 08er ihr Spiel beim TuS Stenern nach. „Dort unter der Woche hinfahren zu müssen, ist höchst unglücklich“, sagt Pusch.

RSV Praest – DJK Vierlinden (14.30 Uhr): Beim Tabellenfünften wollen die Walsumer nach zuletzt drei sieglosen Spielen wieder dreifach punkten. Und das ist bei einem Blick auf die Tabelle auch nötig. Nur ein Punkt trennt die DJK von Relegationsplatz 15. „Wir wollen bis zur Winterpause noch möglichst viele Punkte sammeln“, erklärt DJK-Trainer Almir Duric, dessen Team am vergangenen Wochenende nur knapp mit 1:2 gegen Viktoria Buchholz verlor. „Da hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Die Leistung hat gestimmt“, blickt Duric zurück. Joel Grzeskowiak fällt morgen nach seiner gelb-roten Karte aus dem Derby gegen Buchholz aus.