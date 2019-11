GSG Duisburg scheidet aus dem HVN-Pokal aus

Das war ein bitteres Aus für den Frauenhandball-Oberligisten GSG Duisburg. Im Viertelfinale des Niederrheinpokals mussten die Großenbaumerinnen beim klassentieferen Verbandsligisten Niederbergischer HC ran und unterlagen mit 32:36 (16:13). Dabei mussten die Duisburgerinnen einmal ihrer personellen Notlage Tribut zollen.

„Wir haben auch Spielerinnen der zweiten Mannschaft eingesetzt. Unter der Woche sind wir krankheitsbedingt mitunter nur mit vier Spielerinnen beim Training“, sagt Teammanager Werner Stöckmann. Dennoch wäre auch in der dieser Konstellation ein Weiterkommen drin gewesen. „Wir haben in der 45. Minute 23:18 geführt. Das hätten wir nicht verlieren dürfen“, so Stöckmann. So spielt nun der NHC im Halbfinale gegen Drittligist Fortuna Düsseldorf (31:28 gegen Überruhr). Am 19. Dezember muss Eintracht Duisburg beim TV Aldekerk ran.

Tore: Walter (8), Bogdanski, Stoppelkamp (je 7), Kühnel, Kaiser (je 4), Weirauch, von Heijnsbergen.