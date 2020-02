Gute Laune herrschte nur bei den Frauen der RESG Walsum

Der Plan ging nur zur Hälfte auf. Vorgesehen war, dass beide Rollhockey-Bundesligateams der RESG Walsum sich am Samstagnachmittag in Feierlaune für die abendliche Karnevals-Gaudi bringen, doch letztlich schafften dies nur die Frauen mit dem 7:4 (4:2)-Sieg über den SC Moskitos Wuppertal. Bei den Männern war die Stimmung durch die 1:2 (1:1)-Niederlage im Wiederholungsspiel gegen den TuS Düsseldorf-Nord eher gedämpft.

Beim ersten Versuch, wegen eines Fehlers der Schiedsrichter aus der Wertung genommen, hatten sich die Roten Teufel mit 6:5 nach Penaltyschießen durchgesetzt. Die Unparteiischen standen auch diesmal wieder im Blickpunkt. Daniel Loewe und Thomas Ullrich, die vermeintlich besten ihrer Zunft hierzulande, entschieden im Zweifel bevorzugt gegen die Gastgeber und mussten nach Spielende „Schieber“-Rufe von der Tribüne über sich ergehen lassen.

In die Schulter gebissen?

Diskutabel waren ihre Pfiffe mindestens – zum Beispiel jene blaue Karte, die sich Miquel Vila in der 32. Minute einhandelte, weil er nach einem Sturz vor dem gegnerischen Tor auf Spanisch fluchte. „Da bekommt er dann die Zeitstrafe, weil der Schiedsrichter ja nicht verstehen kann, was er sagt“, meinte RESG-Trainer Christopher Nusch nachher angesäuert. Landsmann Xevi Berruezo kassierte später Blau, weil er den Ex-Walsumer Daniel Kutscha in die Schulter gebissen haben soll. Abgesehen davon, dass dies dann wohl tatsächlich eher rotwürdig wäre, sah Nusch hier auch vorher heftige Attacken des Düsseldorfers. In der 49. Minute musste dann noch Sebastian Haas runter, weil er sich über einen ausbleibenden Pfiff nach einem Foul beklagt hatte.

Die Überzahl nach der Vila-Hinausstellung nutzte Düsseldorf zum Siegtor durch Andreas Paczia (34.). Bruder Tobias hatte in der sechsten Minute das 1:0 erzielt, Haas gelang nach 23 Minuten der Ausgleich in einem Spiel, das von starken Defensivleistungen geprägt war.

Wesentlich torreicher ging es danach bei den Frauen zu. „Da waren Herz, Wille und Leidenschaft bei jeder Spielerin zu erkennen“, urteilte der zufriedene Trainer Thomas Drotboom nach dem Erfolg über die Moskitos, mit denen die RESG nun als Sechster punktgleich ist. Er und sein Kollege Markus Lusina freuten sich über eine starke Moral ihres Teams, das sich nach der 4:2-Pausenführung eine kleine Schwächephase leistete und die Gäste auf 4:5 herankommen ließ. „Trotzdem gingen die Köpfe nie runter“, so Drotboom. Die Walsumerinnen brachten die Partie am Ende doch noch sicher nach Hause. Dafür sorgten Lisa Dobbratz (3), Anna Romero (2), Friederike Kaub und Silvia Romero mit ihren Treffern.